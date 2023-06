Alix Origines – La Reine en péril le retour de la BD historique !

Les éditions Casterman publient un nouvel opus de la saga Alix. Cette bande dessinée au titre prometteur : Alix Origines – La Reine en péril, est-elle à la hauteur des personnages créés par Jacques Martin en 1948 ?

Nous découvrons le 4e tome d’Alix Origines qui fait un focus sur la jeunesse du héros. La série poursuit l’univers créé par Jacques Martin tout en le renouvelant. Au programme aventure et dépaysement !

Résumé

Depuis la Sardaigne où il a été pris en charge par le gouverneur Calénus, Alix n’a qu’une idée en tête : retrouver la trace de son père ; ce dernier est devenu esclave en Égypte. Alors que des ouvriers attentent à la vie de la reine Bérénice, Astorix tente de la sauver. De son côté, Alix embarque vers le pays des Pharaons pour retrouver son père. Arrivé à Alexandrie, il fait la rencontre de Tahoser la fille du Grand Prêtre. C’est dans cette ville qu’il découvre une conspiration contre la souveraine. Arrivera-t-il à la sauver et à retrouver Astorix ?

Pourquoi le lire ?

Plus de 30 millions d’albums plus tard pour Alix, Olivier Weinberg et Marc Bourgne relèvent le défi avec ce nouvel opus : Alix Origines – La reine en péril

Au-delà de l’aspect historique qui reste bien présent, la magie opère toujours. Le tout premier héros gaulois nous fait participer à une aventure passionnante et pleine de rebondissements. On est en Egypte et la BD est parfaitement détaillée, à la manière d’un documentaire illustré.

Les jeunes lecteurs et les adultes se délecteront avec un scénario sympa ! Cette histoire plaira aux fans d’Alix et aux amateurs d’histoire et de péplum.



Et puis, l’aventure continue au Muséoparc Alésia. Si vous avez la chance d’y aller, ne manquez pas l’exposition Alix de ville en ville entre Orient et Méditerranée, jusqu’au 30 novembre. Les familiers de la légendaire BD et les curieux feront un voyage inoubliable !

