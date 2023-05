ALT, une nouvelle collection pour les 15-20 ans pour aiguiser le sens critique

En visant les jeunes, avec la collection ALT, les éditions La Martinière proposent une publication par mois, centrée sur un sujet politique, social ou sociétal au cœur des débats contemporains.

Les éléments de réflexion sont proposés par une autrice ou un auteur engagé sur ces questions.

Parmi les questions mises en lumière : l’histoire de la lutte pour le droit à l’avortement (Ghata Hatem), les enjeux de l’information (Bruno Patino), la vitalité du doute (Blandine Rinkel), la lutte pour l’environnement (Hugi Viel), le féminisme (Camille Froidevaux-Metterie), l’amour (Ovidie), la difficulté à se faire une place dans une société excluante (Camille Aumont Carnel), la défense de la cause animale (Guillaume Meurice) …

Tout incite agréablement à une saine lecture : fréquence, format A5, lisibilité des textes, aérés et alternant police, taille et couleur des caractères.

Une vraie lecture didactique, sans être des leçons, seulement des pistes ouvertes aux jeunes sur les questions qu’ils se posent.

S’informer, à quoi bon ?

C’est le premier titre paru dans la collection ALT. Il s’agit d’une analyse limpide et accessible des paradoxes de l’information à disposition des jeunes.

Bruno Patino, président d’Arte et spécialiste des médias, est l’auteur de ce court essai. Son propos ouvre sur un panorama historique des moments saillants de l’évolution de l’information qui conduit le lecteur à ce qu’il vit actuellement, à savoir une fatigue informationnelle par infobésité.

Il pointe l’avènement du smartphone et la « machine infernale » que sont pour beaucoup de jeunes les réseaux sociaux. Mais au-delà, il incite à la prise de conscience, à l’introspection sur leurs pratiques, au discernement et à l’exercice du sens critique, à la saine et indispensable recherche d’information, celle qui responsabilise.

Un premier numéro qui donne envie d’aller à la rencontre des suivants !

Chronique de Florence Lesavre