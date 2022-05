Aristide Maillol – La quête de l’harmonie, le somptueux catalogue de l’expo

Aristide Maillol – La quête de l’harmonie est une immense rétrospective consacrée en ce moment à l’artiste.

L’exposition Aristide Maillol – La quête de l’harmonie est présentée au Musée d’Orsay jusqu’au 21 août 2022. Elle sera suivie par une expo à Zurich en octobre et à la Piscine de Roubaix en février 2023.

Pour prolonger cette grande exposition monographique, Gallimard / MO publie un somptueux catalogue.

Imaginez, 352 pages, plus de 400 illustrations dont beaucoup en grand format, permettent aux amateurs d’art de découvrir sous un autre prisme Maillol.

Ce touche-à-tout de l’art avait beaucoup à dire et à exprimer. Il débute d’ailleurs sa carrière non pas en sculptant de monumentales femmes aux formes généreuses, mais en réalisant des tableaux, des sculptures sur bois et même de la broderie ! Découvrez notre reportage complet ici



Bien entendu le catalogue sur Aristide Maillol est accompagné des commentaires sur la vie et l’œuvre du sculpteur, sous la direction d’Antoinette Le Normand-Romain et Ophélie Ferlier-Bouat.



Cet ouvrage couvre l’immense carrière de Maillol, c’est un très bel hommage !

