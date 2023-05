Arsène Lupin poursuit ses aventures en manga

Découvrez Arsène Lupin comme vous ne l’avez encore jamais vu. Le gentleman cambrioleur poursuit ses aventures en manga.

Vous attendez avec impatience le retour d’Arsène Lupin sur Netflix. Il n’arrivera pas avant le 5 octobre 2023. Nous avons trouvé de quoi vous faire patienter avant la diffusion de la saison 3 de la série. Le héros de Maurice Leblanc existe aussi en manga.

Cette série en 10 tomes est l’œuvre de Takashi Morita et elle est éditée chez Kurokawa. Désormais, ils sont tous disponibles.

Cinq volumes inédits en France racontent la jeunesse d’Arsène Lupin et sa rencontre avec son adversaire Herlock Sholmès. Les cinq autres ressortent dans une nouvelle édition. Ces volumes sont enrichis de plusieurs pages en couleur.

Le gentleman cambrioleur est un personnage populaire au Japon. L’auteur compte parmi ses fans depuis sa jeunesse. Il lui rend un hommage à travers ses manga.

Un Arsène Lupin fidèle aux romans de Maurice Leblanc

Contrairement à beaucoup de héros de romans qui passent par la case manga cet Arsène Lupin reste fidèle à celui de son créateur. Dans un premier temps, on le découvre très jeune lors de sa première aventure puis on avance avec lui dans temps. On le voit murir avec tous les personnages qui gravitent autour de lui. Le lupin insouciant devient plus sombre et plus violent.

L’adaptation de Takashi Morita est d’une grande finesse. Les histoires retranscrivent avec fidélité l’œuvre originale jusque dans les décors. Ils sont très précis notamment ceux d’Etretat dans l’adaptation du roman L’Aiguille Creuse.

Si vous êtes un fan des romans de Maurice Leblanc, vous ne pouvez pas passer à côté de cette série de manga. Ce petit chef-d’œuvre du genre allie la qualité des dessins à la fidélité des récits de Maurice Leblanc.

