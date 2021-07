Arthur Conan Doyle : Médecin, écrivain et spirite – Un homme aux talents multiples - IDBOOX

Cette biographie, écrite par Béatrice Balti et publiée par les éditions Complicités est disponible depuis le 1er juillet.

Arthur Conan Doyle : Médecin, écrivain et spirite, retrace toute l’histoire de l’écrivain, en allant bien au-delà de Sherlock Holmes – sans aucun doute son personnage le plus connu.

Résumé

Sir Arthur Conan Doyle. Un grand nom – qui n’a pas entendu parler de son détective privé consultant, Sherlock Holmes ? Pourtant, Conan Doyle est extrêmement prolifique et n’écrit pas que des romans policiers : on lui doit aussi des romans de science-fiction, des romans historiques mais aussi des pièces de théâtre ou recueils de poésie.

Béatrice Balti a également écrit des biographies de Robert Louis Stevenson (auteur reconnu à qui l’on doit « L’île au trésor ») ou de l’auteur de « Peter Pan », J.M Barrie, sous-titré « Celui qui préférait les fées aux femmes » (également aux éditions Complicités).

Observe carefully, deduce shrewdly and confirm with evidence

Après une rapide introduction sur les événements de l’époque, on ouvre la lecture sur la famille directe de Conan Doyle, son grand-père portraitiste, ses oncles ayant fait une carrière artistique, la rencontre entre ses parents, l’alcoolisme de son père, la jeunesse d’Arthur…).



On se lance d’emblée dans le récit – heureusement les chapitres sont assez courts. Pour autant, ils regorgent de détails et d’anecdotes intéressantes. De manière globale, ils se lisent facilement – et peuvent même se « picorer »*.

Bien sûr, l’autrice consacre également des pages à Sherlock Holmes et au professeur Joseph Bell, figure d’inspiration du célèbre détective consultant.

Sir Arthur Conan Doyle, ce n’est pas que Sherlock Holmes; loin de là. L’autrice développe, grâce à de nombreuses recherches, la pluridisciplinarité de l’auteur : que ce soit dans ses œuvres mais aussi dans son parcours. Amateur de sport (boxe, tandem, cricket…) à ses heures perdues, médecin puis ophtalmologue, écrivain, voyageur ou fervent adepte du spiritisme – Conan Doyle a mené une vie très riche en aventures de toutes sortes.

La bibliographie à la fin de l’ouvrage démontre que Béatrice Balti a effectué un grand travail de recherches – via la présence des sources pointues (ouvrages d’analyses, articles…) qui font de « Arthur Conan Doyle : Médecin, écrivain et spirite » un ouvrage très complet.

*on vous recommande tout de même de lire les chapitres dans l’ordre, puisque cette biographie suit la vie de Conan Doyle. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici Envie de lire ?

