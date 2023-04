Artjacking – Le livre qui complète la série d’Arte

Artjacking – Quand l’art contemporain revisite les chefs-d’œuvre, est le prolongement en livre papier de la série éponyme diffusée par Arte.tv.

Publié aux Editions La Martinière en coédition avec arteEditions, ce beau livre, met en lumière des œuvres mondialement connues et détournées parfois des siècles plus tard par des artistes contemporains. Ce livre et la série TV donnent la parole aux stars de l’art contemporain, mais aussi aux bédéistes et aux dessinateurs de presse ! Ils se réapproprient les œuvres du passé, quitte à en transformer le sens et le message.

Appropriation Art et détournement

Artjacking, le livre de Maureen Marozeau, réunit des œuvres de la préhistoire au début du 20e siècle.

Au-delà de la surprise ou de l’amusement, ces pastiches ont beaucoup à nous dire. On y perçoit par exemple la critique politique et sociale, mais aussi les techniques qui changent. Ces détournements se font l’écho d’une époque. Les pasticheurs utilisent leur art pour nous interpeller et nous faire réagir !

Si on observe la Cène de Léonard de Vinci on découvre alors que cette toile mythique a inspiré Andy Warhol dans The Last Supper avec un penchant très rock / Hells Angels.

Ce tableau anime aussi Mary Beth Edelson qui donne à sa revisite un côté engagé et féministe. Elisabeth Olson Wallin, quant à elle qui hésite pas à photographier et à mettre en scène le biblique tableau en remplaçant Jésus et ses apôtres par des Drag Queens.



Ainsi, Artjacking est le prolongement indispensable de la série TV. Le livre montre, démontre et démonte l’appropriation par d’autres artistes d’œuvres emblématiques de : Manet, Ingres, Delacroix et bien d’autres. Il y a même une incursion dans les grottes de Lascaux !

La revisite tout en images, est accompagnée par une mise en page super Pop et des textes passionnants qui expliquent par le menu la démarche de chacun et le mouvement qui l’accompagne.

