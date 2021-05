Au service secret de Marie-Antoinette - La Reine se confine – Une enquête déconfinée irrésistible - IDBOOX

La série de polars historiques Au service secret de Marie-Antoinette éditée aux Editions de La Martinière accueille une nouvelle enquête désopilante de Rose et Léonard.

La Reine se confine est le cinquième tome de la série Au service secret de Marie-Antoinette écrite par Frédéric Lenormand. Hasard du calendrier ou non, la Reine Marie-Antoinette doit se confiner.

Autre époque, autres maux, son altesse royale n’a pas attrapé la Covid-19 mais la rougeole. Cloitrée au Trianon, elle doit appliquer la distanciation royale mais la raison d’état n’attend pas.

La guerre d’indépendance d’Amérique fait rage. La France se rallie en secret à la nouvelle nation contre l’Angleterre mais le traité a été volé dans la poche d’un diplomate américain assassiné. Le document ne doit surtout pas tomber entre les mains de l’Angleterre.

La reine va mandater ses enquêteurs de choc pour le retrouver. Rose et Léonard se lancent à la poursuite d’un suspect mais celui-ci est un ami de Léonard et Rose a décidé de se marier. L’enquête s’annonce mouvementée pour notre plus grande joie.

Au service secret de Marie-Antoinette – Une nouvelle enquête pleine d’humour

Je dois avouer que je suis un fan des aventures de Rose et Léonard depuis leur première rencontre. L’intérêt ne s’épuise pas. A chaque nouvelle aventure ce duo improbable d’enquêteurs réussit encore à nous surprendre. Ils sont toujours aussi loufoques et irrésistibles.

Rose et Léonard s’entendent comme chien et chat. Ils enchainent les bons mots et les situations cocasses. On rit de bon cœur.

Une fois de plus Frédéric Lenormand nous offre un bon moment de détente avec une histoire drôle, rythmée et distrayante. Au service secret de Marie-Antoinette – La reine se confine est un polar historique léger mais ciseler qui fait du bien.

Vivement le tome 6.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter Au service secret de Marie-Antoinette – La Reine se confine (volume 5)

