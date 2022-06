Au service secret de Marie-Antoinette Tome 7 – Rose et Léonard rhabillent le Chevalier d’Eon

Les Fourberies d’Escarpin est le 7éme tome de la série Au service secret de Marie-Antoinette. Frédéric Lenormand nous livre une nouvelle enquête succulente toujours éditée aux Editions de La Martinière.

Le plaisir de retrouver Rose et Leonard est toujours intact. Frédéric Lenormand réussit à se renouveler et à nous surprendre avec une nouvelle intrigue au cœur de Versailles. Rose et Leonard interviennent assez tard dans l’histoire mais c’est pour accueillir deux autres personnages hauts en couleur.

Beaumarchais qui veut absolument que le roi lève la censure sur sa dernière pièce Le mariage de Figaro et le mythique Chevalier d’Eon. L’ancien espion est accusé de meurtre et des lettres compromettantes de feu le roi ont disparu.

Les deux enquêteurs vont affuter leurs peignes et leurs ciseaux pour lui venir en aide. Le chevalier d’Eon ne pouvait pas tomber entre de meilleures mains que celles de la modiste et du coiffeur de la reine de France.

Un cosy Mystery à emporter en vacances

Cette comédie policière historique est un vrai bol d’air frais. On se laisse emporter au gré des facéties et des réparties des deux agents de la reine qui se détestent toujours autant mais ne peuvent pas se passer l’un de l’autre. Le Chevalier d’Eon vient rajouter sont grain de sel dans ce crêpage de chignon cousu de fils blancs.

Le récit est bourré d’humour tout en finesse et de second degré. On passe un excellent moment dans cet univers historique décalé.

Au service secret de Marie-Antoinette, Les Fourberies d’Escarpin est le roman parfait à glisser dans sa valise pour les vacances.

Lisez-le vous ne le regretterez pas même si vous n’avez pas lu les précédents.

