Avatar La voie de l’eau – 2 livres indispensables pour prolonger la magie du film

Prolongez la magie de Avatar La voie de l’eau avec deux livres splendides pour découvrir Pandora et les Na’vi comme vous ne les avez jamais vus.

Avatar La voie de l’eau bat des records au cinéma. Le film de James Cameron est d’une beauté et d’une intensité incroyable. L’éditeur Huginn & Munnin vous propose de prolonger ce voyage hors du commun sur Pandora avec les deux seuls livres officiels sortis en France.

Ces deux ouvrages nous font découvrir la beauté visuelle et la richesse du monde d’Avatar 2.

Avatar La voie de l’eau, l’encyclopédie illustrée

Comme son nom l’indique, ce livre est une encyclopédie. James Cameron n’a pas seulement créé un film incroyable. Il a également bâti tout un univers avec ses mondes, ses personnages, sa culture, ses traditions, son artisanat, sa faune, sa flore, etc.

Tous ces détails forment un ensemble cohérent qui fait d’Avatar La voie de l’eau une histoire dans laquelle on s’immerge complètement.

Cette encyclopédie est une vraie mine d’informations. Elle détaille les Na’vi, leurs vêtements, leurs bijoux, leurs armes, leur nourriture, leur habitat, etc.

Le livre s’attarde sur chaque membre de la famille de Jack Sully mais aussi le clan Metkayina qui vit en harmonie avec les créatures de l’océan. La base des humains avec leurs armes, leurs vaisseaux et leurs robots sont également richement documentés et illustrés.

Avatar La voie de l’eau, l’encyclopédie illustrée est un livre indispensable qui met en évidence la complexité et la richesse de l’univers crée par James Cameron.

Tout l’art de Avatar La voie de l’eau

Tout l’art de Avatar La voie de l’eau nous propose de prolonger cette expérience d’une autre façon. Il se concentre plus sur la beauté visuelle du film. L’image de synthèse passe un nouveau cap. James Cameron dépasse de très loin tout ce qui s’est déjà fait et laisse sur place la concurrence.

Personnages, animaux, décors tout est splendie et on peut vraiment parler d’art. On en prend plein les yeux lorsqu’on regarde le film mais ce livre nous fait prendre conscience de tout le travail accompli. (lire notre critique)

Il fait des focus sur les Na’vi, les humains, Pandora. On apprend comment chaque élément qui les compose a été pensé et conçu. On a un peu l’impression de visiter l’envers du décor.

Tout est expliqué et illustré par des croquis et une multitude d’images inédites, de concept-art, de croquis. Il contient plus de 500 documents. Les Metkayina sont mêmes étudiés sur des planches anatomiques.

Pour ne pas trahir l’aspect visuel du film Avatar La voie de l’eau, le livre adopte un format très allongé qui simule le 16 :9 (603 x 286 mm). On est littéralement happé par certains visuels qui s’étalent sur des doubles pages. Gage de qualité, la préface est signée Robert Rodriguez.

Tout l’art de Avatar La voie de l’eau est un livre à la réalisation splendide qui fait honneur au long métrage de James Cameron.

