Avatar – Le guide ultime de Pandora en attendant Avatar 2

Faites un tour sur Pandora et apprenez en plus sur l’univers d’Avatar et Na’vis avec le splendide guide de Qilinn.

Avatar 2 sort le 14 décembre 2022 en France. L’attente a été longue mais on est déjà à 100% sûrs que notre patience sera récompensée. Le premier volet de la saga réalisé par James Cameron a atterri dans les salles en 2009.

13 ans après Avatar : La voie de l’eau va enfin voir le jour. Il est temps de réviser ses connaissances sur les Na’vis. Si vous avez raté la rediffusion en salle d’Avatar 1 nous avons la solution.

Edité par Qilinn, Avatar : Le Guide de Pandora est une véritable bible sur tout ce qui compose l’univers imaginé par James Cameron. Le livre est découpé en différents chapitres qui nous font découvrir la faune, la flore, les Na’vi, les clans, les vaisseaux, les humains, etc.

Un guide pour devenir incollable sur Avatar, Pandora et les Na’vis

Ce guide est richement documenté avec de splendides images tirées du premier film. La mise en page est très dynamique avec de grandes illustrations. Elles sont accompagnées de fiches descriptives pour devenir incollable sur tout ce qui compose Pandora. Toutes ces explications mettent en lumière la formidable complexité de cet univers.

Thanator, le loup-vipère, Banshee, palmier rasoir, la psychologie Na’vi, les croyances, le programme Avatar, les armes de la RDA, vous allez devenir incollable.

Le livre traite absolument tous les thèmes de l’univers Pandora, de premier plan comme ceux plus secondaires notamment au niveau de la faune et la flore. Les deux dernières pages d’Avatar Le Guide de Pandora vous réservent même une petite surprise.

