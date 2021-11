Avis BD – Commando Barbare – L’île aux femmes – Batman Fortnite – Bons baisers de Limón

Ce week-end on vous propose de découvrir 4 BD. Commando Barbare – L’île aux femmes – Batman Fortnite. Bons baisers de Limón.

Voici notre avis sur ces bandes dessinées !

Commando Barbare par Joann Sfar et Nicolas Keramidas (Glénat BD)

A propos de la BD

Nous sommes en l’An 83 de l’ère du Bien et la paix règne en maître dans le paisible royaume de Litvakie. Malheureusement, alors que la sérénité semblait s’y être définitivement installée, un crime a été commis, de l’or a été volé… Burrato, nain Ritalien de son état, a été accusé du larcin. Horrifié de voir son honneur ainsi souillé, il s’échappe de son procès pour retrouver Mozzarello, son cousin et véritable coupable. Pour cela, il s’aventure au cœur de territoires oubliés et fait la rencontre de ses futurs coéquipiers, bras-cassés, la plupart déclassés du système, tous paumés… Ensemble, ils réaliseront qu’un événement – plus terrible encore que les problématiques juridiques de Burrato – est en train de se préparer… L’Empire du Chaos se refait une santé.



Commando Barbare est le projet de deux auteurs chevronnés dans un univers d’heroic fantasy drôle et attachant. C’est aussi un récit complexe qui, à la manière d’un jeu de rôle, se place au cœur d’une cosmologie cohérente. En fin d’ouvrage, retrouvez d’ailleurs un dossier complet consacré au folklore (chansons, cartes…) de l’univers Commando Barbare. Et, en parallèle de sa sortie, prolongez l’immersion avec le jeu de rôle et le roman illustré.

Ce qu’on en pense

Les patrons que sont Sfar et Keramidas ont sorti ici un ouvrage complètement délirant qui ravira les amoureux de JDR heroic fantasy.

On retrouve tout le bestiaire classique du genre et puis surtout énormément d’humour. Le dessin est sublime et la couleur embellit l’ensemble. Cette BD s’inscrit dans un univers transmédia composé, sans surprise, d’un jeu de rôle, mais aussi d’un roman illustré. Commando Barbare sera sans surprise un incontournable des bibliothèques de geek. C’est un grand oui pour moi !

L’île aux femmes par Zanzim (Glénat BD)

A propos de la BD



Céleste Bompard est un « coq en l’air », un as de la voltige. Ses prouesses lui valent un large succès auprès de la gent féminine. Il aligne les conquêtes. Engagé alors que la Grande Guerre éclate, il est chargé de transporter les lettres que les soldats du front écrivent à leurs femmes. Mais lors d’une mission, Céleste est victime d’un tir ennemi et son biplan se crashe sur une île mystérieuse. Obligé de survivre dans cet endroit visiblement désert, il trompe son ennui en lisant les lettres que les poilus destinent à leurs femmes. Un jour, en parcourant les lieux, il découvre un jardin d’Éden entièrement peuplé de femmes ! De véritables amazones, aussi belles que redoutables, qui ne tardent pas à le capturer pour remplacer leur « reproducteur » actuel. Alors qu’il avait l’habitude de mener la danse avec les femmes, voilà que Céleste est devenu leur esclave !

Ce qu’on en pense

Petit récit assez drôle. Nous voilà plongés dans une île remplie de femmes comme le titre de l’ouvrage l’indique.

Sans surprise, elles sont toutes entièrement nues et pensent assez régulièrement à une chose : trouver un reproducteur et notre jeune Céleste semble l’homme parfait pour la situation. Il sera loin d’être triste de remplir cette mission ! Un petit plot twist final rend en tout cas l’ensemble de l’œuvre assez intéressant.

Bons baisers de Limón par Edo Brenes (Casterman)

A propos de la BD



De retour chez sa mère, au Costa Rica, un jeune étudiant s’empare d’une boîte de photos anciennes. En fouillant dans les clichés des années 1940, 1950 et 1960, et en interrogeant les témoins de ce passé, il retrace une histoire familiale secrète, nouée autour d’un triangle amoureux entre une jeune fille et deux frères. Les zones d’ombre se combinent avec les lumières de la ville portuaire de Limón sur la côte caraïbe, la nostalgie avec la violence.

Ce qu’on en pense



Au travers des multiples chapitres de l’ouvrage, on parcourt l’arbre généalogique de l’auteur qui nous plonge de nombreuses années en arrière au Costa Rica.

On découvre des personnages aussi riches que variés avec des histoires qui nous permettent de mieux visualiser la vie d’avant dans ce pays si éloigné du nôtre.

Tout n’est pas blanc et tout n’est pas noir, certains secrets de famille tomberont mais cela offrira à son auteur un meilleur aperçu de son histoire familiale. Une lecture intéressante pour découvrir la vie passée de ce pays d’Amérique Latine souvent inconnu pour nous européens.

Batman Fortnite par Christos Gage, Donald Mustard et Reilly Brown (Urban Comics)

A propos de la BD



Un éclair inhabituel déchire la nuit de Gotham pour frapper le sol et laisser à sa place un étrange portail dimensionnel violet. À la poursuite d’Harley Quinn qui franchit sans réfléchir le seuil du portail providentiel, Batman s’y retrouve également propulsé malgré lui. Amnésique, il se réveille dans un monde qu’il ne connaît pas et se retrouve attaqué de toutes parts. Le temps presse car déjà un champ de force violet destructeur semble se refermer sur lui et ses adversaires. Il devra vite construire sa nouvelle vie dans cet univers des plus étranges et tenter de retrouver ses repères.

Ce qu’on en pense

Bien que n’ayant jamais joué à Fortnite, je reste assez familier avec son univers. Et ce crossover surprenant est étonnamment pas mal du tout.

En pénétrant dans le monde de Fortnite, notre chauve-souris favorite va subir des boucles temporelles et voir sa mémoire s’effacer à chaque fin de manche. Mais grâce à quelques résidus de souvenirs, il parviendra peu à peu à venir à bout du maléfice. Parmi les autres personnages mythiques de la saga, on retrouvera aussi Harley Quinn évidemment et surtout Catwoman !

Connaître le jeu vidéo est un plus mais l’œuvre reste compréhensible même sans cela. Une lecture intéressante pour les passionnés du jeu vidéo.

