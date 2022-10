Avis BD Manga : Sanctuary, Le printemps de Sakura, Talento Seven, La déesse de 3000 ans

On a lu des BD et manga pour tous les goûts. Voici nos avis de lecture sur : Sanctuary, Le printemps de Sakura, Talento Seven et La déesse de 3000 ans.

Sanctuary T1 par Sho Fumimura et Ryoichi Ikegami

A propos de la BD

Chiaki Asami, le secrétaire de politicien et Akira Hojo le chef de gang… Lorsque Asami, après avoir menacé un parlementaire de scandale, se lance en politique en se déclarant candidat aux élections, Hojo, en tant que yakuza, lui montre la voie vers le sommet. Alors que les univers de la politique et des yakuzas semblaient très éloignés, un étrange enchevêtrement de fils se révèle, laissant entrevoir une bien étrange relation… Qui de l’homme politique ou du yakuza révolutionnera ce pays corrompu ?

Editeur : Glénat Manga

Ce qu’on en pense

Ce premier gros tome nous plonge dans les liens étroits entre le monde des yakuzas et les hommes politiques au Japon.

Les deux héros du récit entendent bien écraser l’ancien monde et révolutionner le pays en proposant une vision beaucoup plus jeune et dynamique et renvoyer au placard les vieillards installés depuis des dizaines d’années.

La série est annoncée en 6 tomes et si on en croit ce qui nous a été proposé dans le premier, le récit promet d’être épique et terriblement violent. On retrouve également une forte dose de manipulation et chantage au sein de l’histoire, qui reflète au final assez bien les méthodes employées par ces hommes. Attention cependant aux visages de certains personnages qui sont assez ressemblants et peuvent prêter régulièrement à confusion sur leur identité.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le printemps de Sakura par Marie Jaffredo

A propos de la BD

Sakura, 8 ans vit à Tokyo. Depuis le décès accidentel de sa maman quelques années auparavant, la fillette n’arrive pas à surmonter son chagrin. Obligé de s’absenter quelques semaines pour raisons professionnelles, son papa, français d’origine, décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cette aïeule vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature, plongent l’enfant dans un désarroi encore plus grand ! Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura… Le temps d’un printemps auprès de Masumi, aussi douce que joyeuse, la fillette découvrira en elle des ressources insoupçonnées, lui permettant de dépasser le drame, et de s’ouvrir de nouveau à la vie. Cette résurrection passera par l’éveil de ses sens et la découverte de plaisirs simples : la pêche aux coquillages, la saveur des dorayakis, la sensation du sable chaud, le chant des roseaux, les senteurs du jardin, l’air de la mer, les rencontres avec les villageois ou encore la compagnie affectueuse d’un chat l’aideront à passer le cap de la résilience…

Editeur : Glénat BD

Ce qu’on en pense

Cette BD est extrêmement touchante. On va suivre la vie d’une jeune fille franco-japonaise qui a perdu sa mère japonaise il y a quelques années.

Pour des raisons professionnelles, son papa va devoir s’éloigner d’elle quelques temps et va donc déposer la jeune Sakura chez sa grand-mère. Cela fait longtemps qu’elle ne l’a pas vue et le japonais de Sakura est assez approximatif. Elle va ainsi tant bien que mal essayer de s’intégrer dans cette campagne rurale du Japon.

Elle va apprendre la cuisine japonaise, les contes et légendes du pays et tout simplement la vie… Un récit simple, efficace et de toute beauté qui donne le sourire à la fin !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Talento Seven par Kalon et Izu

A propos de la BD

À la manière de Bakuman, qui proposait une plongée dans le milieu de l’édition de manga au Japon, on suit ici le parcours d’Adel, qui veut devenir créateur de contenu pour partager au plus grand nombre sa passion pour les vieilles consoles de jeux vidéo.

Son gros problème ? Il est paralysé devant une caméra… Mais sa rencontre, lors d’une convention, avec le vidéaste Benzou va tout changer. Le voilà désormais en lice pour le concours de la Starweb Academy qui permettra au vainqueur d’intégrer le Talento Seven.

Editeur : Kana

Ce qu’on en pense

J’étais très sceptique sur cet ouvrage avant sa lecture. In fine, ce fut une bonne surprise avec beaucoup de références issues du monde du streaming et de YouTube. L’histoire nous plonge dans un simili-Webedia avec ses sept talents stars (les Talento Seven) du streaming et de YouTube.

Pour gagner plus d’argent, la société sans scrupule va organiser une sorte de concours/TV réalité mettant en compétition les Talento Seven. Ceux-ci vont ainsi prendre un poulain sous leur aile et faire en sorte qu’il soit celui avec le plus de likes de la part du public.

Benzou va ainsi suivre notre jeune héros Adel passionné de retrogaming et aux connaissances techniques très pointues. Avec Carla son amie de toujours et en charge de la réalisation de ses vidéos, ils vont être propulsés dans le grand bain.

Pour la société qui emploie les Talento Seven, ce concours sera surtout là pour vendre un maximum d’encarts publicitaires et tous les moyens sont bons pour y parvenir mais ça je vous laisse lire le manga pour le découvrir. Bref, une bonne surprise que ce tome pilote, curieux de découvrir la suite.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

La déesse de 3000 ans par Fumitaka Kato

A propos de la BD

Lorsque Kamikino Mitama, divinité d’un petit village, rencontre le jeune Junzo Shiba, elle lui révèle son envie de profiter d’une vie normale et de mettre un terme à ses activités divines. Mais le seul moyen pour y parvenir, c’est de se marier ! Junzo, séduit par Mitama, accepte et la suit jusqu’à un sanctuaire caché dans la forêt.

Commence alors le périple d’un lycéen et d’une déesse millénaire dans l’univers féériques des légendes japonaises.

Editeur : Kazoku Michel Lafon

Ce qu’on en pense

Je n’ai pas été particulièrement emballé par ce premier tome. L’histoire proposée est très simpliste et racontée à vitesse grand V.

Il ne faut que quelques secondes au jeune héros pour accepter de se marier avec une divinité qu’il vient de croiser dans un buisson. Il ne se pose aucune question à ce sujet alors même qu’un énorme tatouage « mensonge » apparaît sur son front à chaque réponse qu’elle donne.

Cependant, pour se marier, il manque un sceau que la divinité a perdu. Vient alors le périple des deux héros à travers différents univers à la recherche du précieux sésame pour se marier. Reconnaissons cependant une grande qualité de dessin pour les décors et environnements qui entourent les personnages.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique c’est ici