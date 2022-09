Avis de lecture : 3 Polars et Thrillers à lire en septembre

Avec la rentrée on a envie de se changer les idées ! Voici trois livres lus à la rédaction qui vont vous faire sursauter, vous intriguer et on l’espère, vous passionner !

On va se parler de l’incontournable Insoluble de James Patterson & David Ellis (Archipel) . Panique à Drouot d’Éric Mercier (La Martinière), un polar qui nous plonge dans le monde de l’art. Toi qui me guettes de Lauren North (Marabout / Black Lab), un thriller psychologique étonnant.

Insoluble de James Patterson & David Ellis, redoutable !

A propos du livre

Depuis l’assassinat de sa sœur (Invisible, L’Archipel, 2016), Emmy Dockery, analyste au FBI, n’a pas renoncé à résoudre des crimes qui passent pour des morts accidentelles.

Aux États-Unis, des sans-abris sont assassinés sans que personne ne s’en émeuve. Sauf Emmy Dockery, analyste au FBI, persuadée qu’un des plus grands serial killers de l’histoire est aux manettes.

Pendant ce temps, Citizen David s’attire la sympathie de l’opinion publique en faisant sauter le siège d’entreprises qu’il estime manquer d’éthique.



Quant à l’ex-agent Bookman, il est chargé par une huile du FBI de surveiller Emmy, son ancienne petite amie, suspectée d’être la taupe qui renseigne la presse.

Mais quelqu’un d’autre surveille Emmy. L’observe, l’épie… Et attend le moment opportun pour frapper !



Pourquoi le lire

Un peu compliqué à suivre au début si on n’a pas lu Invisible (ce qui est mon cas) mais néanmoins, on raccroche les wagons et rien n’empêche de vivre une lecture passionnante !

Si vous aimez le suspense vous y trouverez tous les ingrédients, une histoire ficelée avec maestria et surtout une vision sans complaisance des USA et de son fonctionnement. Un roman à ne manquer sous aucun prétexte si vous appréciez les suspenses qui surfent entre réalité et virtualité ! On s’y croirait !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Toi qui me guettes de Lauren Noth, addictif

A propos du livre

Urgentiste, mère de deux enfants, Jenna est pourtant habituée au stress. Mais à la pression quotidienne s’ajoute un harceleur… Partout, à tout moment, le même jeune homme est là, sur ses traces, elle trouve sur le pas de sa porte des cadeaux inquiétants, ses collègues reçoivent des messages malveillants. Qui est-il, et que lui veut-il ? La police est incapable de l’aider, et Jenna se sent totalement impuissante, sur le point de craquer.



Jusqu’au jour où son tourmenteur échoue au service des urgences à la suite d’un accident… Jenna va-t-elle pouvoir reprendre sa vie en main ? La peur peut-elle changer de camp ? Et surtout, Jenna franchira-t-elle la ligne rouge ?



Pourquoi le lire

Un thriller 100% flippant ! Dès les premières pages l’autrice nous plonge dans l’intrigue et nous n’en sortons qu’à la fin, enfin presque.

Lauren North a l’art d’écrire en mode Border line, elle nous triture l’esprit, on s’interroge en permanence et notre lecture se ponctue par des « Mais pourquoi ?” « Mais comment ? ». 300 pages d’intrigue, de suspense où on perd la tête tout en restant accroché.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Panique à Drouot d’Eric Mercier, passionnant

A propos du livre

Alors qu’une vente aux enchères vient juste de prendre fin dans la luxueuse salle parisienne, un commissaire-priseur est retrouvé assassiné de la pire des façons : son corps enfermé dans une « vierge de Nuremberg », un instrument de torture du Moyen Âge particulièrement vicieux. Le commandant Frédéric Vicaux et son adjointe Laetitia Roux, de la Brigade criminelle de Paris, sont chargés de l’enquête. Ils vont découvrir, stupéfaits, que le monde si respectable du marché de l’art cache de terribles secrets. Derrière les rideaux de velours rouge, les tableaux de maîtres servent parfois d’appâts aux manipulations les plus machiavéliques.

Pourquoi le lire

A celles et ceux qui aiment l’art ou à tous ceux qui n’y connaissent rien, ce livre est une plongée en immersion dans le monde fascinant et si fermé des marchands d’art, des commissaires-priseurs, des faussaires.

Panique à Drouot est un polar pure souche, les personnages sont bien campés, l’intrigue fonctionne à merveille, le sujet reste accessible et passionnant. Quand on referme le livre, on a une envie irrépressible de foncer à la salle des ventes de Drouot.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

