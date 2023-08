Avis de lecture – 3 romans pour ados à lire en août

Les vacances c’est aussi un bon moment pour lire ! Voici une sélection de trois romans Young Adults à dévorer pendant la période estivale !

Nos avis sur : People we meet on vacation, de Emily Henry (Hauteville). Gros Tracas pour Charlie Vega, de Crystal Maldonado et (Young Novel). Le chant des sans repos, de Roseanne A. Brown (J’ai Lu).

People we meet on vacation

Résumé

Poppy et Alex n’ont absolument rien en commun. Il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyage. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis dix ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour une semaine de vacances ensemble. Jusqu’à il y a deux ans, quand ils ont tout gâché…

Coincée dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d’une chose : retrouver son ami et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu’Alex accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c’est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après deux ans de silence, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s’était passé ?

Pourquoi le lire

Emilie Henry nous présente un duo d’amis : Poppy est enjouée, là où Alex plus taciturne, plus posé. On s’attache très vite à Poppy et à ses tourments. On oscille entre le présent et les étés passés, où l’on découvre petit à petit l’amitié entre Poppy et Alex et ce qui les a amené à ce « point de non retour ».

La romance est évidente, et on la cherche et on l’attend avec plaisir… et une certaine frustration ! People we meet on vacation a un véritable air de comédie romantique des années 1990 (on le compare régulièrement à Quand Harry recontre Sally). C’est vraiment la romance parfaite pour l’été, qui offre le plein de sentiments et qui fait voyager en prime ! Pour lire un extrait ou l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

Âge recommandé : 16 ans +

Gros Tracas pour Charlie Vega

Résumé

Charlie Vega peut être décrite de nombreuses manières : intelligente, drôle, artiste, ambitieuse, grosse… Pourtant, certaines personnes ont un problème avec ce dernier mot, surtout sa mère ! En ce qui la concerne, Charlie aimerait simplement avoir un rapport sain avec son propre corps. Mais comment faire quand le monde entier a une opinion sur le physique que vous devriez avoir ? Plus fine, plus légère, plus petite, plus blanche, plus calme, des cheveux plus lisses, la liste ne s’arrête jamais ! Heureusement, il y a une personne qui est toujours de son côté : Amelia, sa meilleure amie. Et quand Charlie essaie de sortir avec Brian, son camarade de classe sexy (et premier mec au monde à la remarquer), tout semble enfin parfait. Mais pour combien de temps ?

Pourquoi le lire



Une jolie romance pour ado qui donne de la force et de l’espoir, voilà ce qu’on pourrait dire de Gros Tracas pour Charlie Vega. Le personnage principal, Charlie, est attachante et pleine d’insécurités. Les lecteurs qui ont été gros (ou le sont toujours) n’auront sans doute aucun mal à comprendre ce que l’héroïne traverse dans Gros Tracas pour Charlie Vega.

Persuadée de valoir moins que les autres parce qu’elle est grosse (et parce que c’est ce que la société, toujours aujourd’hui, le répète à qui veut l’entendre), Charlie aura beaucoup de chemin à parcourir pour prendre confiance en elle. En terme de scénario, c’est assez classique mais très efficace : la lecture est poignante, et on en ressort avec le sourire. Bonne pioche. Pour lire un extrait ou l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

Âge recommandé : 14 ans +

Le chant des sans repos

Résumé

Dans la cité royale de Ziran, le festival de Solstasia est sur le point de commencer. Après avoir traversé le désert avec ses deux sœurs dans des conditions effroyables, Malik espère tirer profit de l’événement pour se bâtir une nouvelle vie. Lorsqu’un démon millénaire lui arrache sa plus jeune sœur, il est contraint d’accepter un pacte sanglant : s’il veut la revoir vivante, il devra assassiner la princesse héritière de Ziran, Karina. On la dit dépravée, arrogante, incapable de régner. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et un destin insoupçonné où s’entremêlent étroitement l’amour, la mort et la magie attend les deux jeunes gens…

Pourquoi le lire



Le chant des sans repos est un roman fantasy d’inspiration africaine (on en voit assez peu pour le souligner). Le wordbuilding est particulièrement bien développé et la plume de l’autrice est magnifique.

Cette diversité (culturelle, représentation…) donne de la puissance à l’histoire. Malik et Karina sont à l’opposé en terme de comportements et de caractères (même si Karina apparaît plus égoïste). Cela donne un certain dynamisme malgré une première partie trop longue, qui sert à poser les bases du récit. Au niveau du scénario, on reste sur des fils rouges assez convenus (et trop souvent utilisés dans les romans young adult) – ceci étant, le tout est bien mené ! Âge recommandé : 15 ans +

Pour lire un extrait ou l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

