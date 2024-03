AVIS Lecture : Check and Mate, le nouveau roman d’Ali Hazelwood

Ali Hazelwood, habituellement versée dans l’univers purement scientifique, se consacre dans Check & Mate (Gallimard) aux échecs en compétition.

Le roman est disponible en librairie depuis le 28 mars. Ses précédents romans ont rencontré un succès mérité, que ce soit à l’étranger en France – deux sont d’ailleurs disponibles chez Hauteville, The Love Hypothesis et Love on the Brain.

Premier roman young adult pour Ali Hazelwood, autrice à succès de romance, et il faut avouer que c’est une réussite !

Ce qui gêne le plus dans ses romances (et il s’agit, certes, d’un point de vue assez personnel) sont les scènes de sexe : leur écriture, le tempérament complètement à l’opposé des personnages…

Dans Check & Mate, le cœur de cible étant plus jeune, le sexe est présent mais de manière différente : moins brute, moins explicite et plus dans le ton du roman, des personnages et de leur personnalité.

Bon, avouez, ça reste un peu bizarre de voir une jeune ado de 12 ans questionner un étranger de 20 ans sur sa vie sexuelle…

En s’attaquant au monde des échecs, l’autrice reste dans un monde majoritairement masculin, ce qui lui permet d’exposer et de dénoncer les comportements qui en découle ; mais aussi de montrer comment les femmes évoluent et en ressortent plus fortes.

La maladie mentale est abordée très en surface, là où la culpabilité et le manque de communication (flagrant et frustrant) sont centraux au récit.

Quelques écueils auraient pu être évités (le drama pour le drama, c’est fatiguant) mais c’est aussi ce qu’aime ses lecteur·rice·s.

La fin est précipitée, et les allusions aux séries/films, jeux vidéos etc. sont très (trop ?) présentes. Pour autant, on peut ne rien comprendre aux échecs et se laisser happer par la lecture. Check & Mate est un véritable page-turner.

Lecture recommandée à partir de 14 ans. Pour acheter et lire un extrait le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Résumé éditeur

Mallory Greenleaf ne veut plus jamais jouer aux échecs. Cette passion a détruit sa famille. La jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Jusqu’au jour où elle accepte à contrecœur un dernier tournoi. Face à elle, Nolan Sawyer, le « Régicide », champion du monde en titre et bad boy prodige des échecs. Les coups s’enchaînent entre Mallory et ce rival mystérieux, exaspérant – et très attirant. La partie prend alors un tour inattendue.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités