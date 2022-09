Avis Lecture – The Love Hypothesis, LA comédie romantique à lire, enfin en français !

La comédie romantique d’Ali Hazelwood qui explose sur les réseaux sociaux depuis sa sortie est enfin disponible en Français !

Sorti le 7 septembre dans nos librairies et édité Hauteville, The Love Hypothesis est une lecture évasion qui met de bonne humeur.

Olive Smith, étudiante en troisième année de thèse, ne croit pas aux relations durables ; Anh, sa meilleure amie oui, raison pour laquelle Olive se trouve dans le pétrin. Afin de convaincre Anh qu’elle est heureuse en amour, Olive ne peut se contenter d’un simple mensonge : les scientifiques ont besoin de preuves.

Comme tout biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier homme qu’elle voit. Or cet homme n’est autre qu’Adam Carlsen, jeune professeur sexy et tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam accepte de prétendre être son petit ami.

Pour faire croire aux gens autour d’eux qu’ils sortent ensemble, Olive et Adam vont donc passer du temps en public et apprendre à se connaître. Et comme on est ici dans une romance, forcément, les sentiments vont s’en mêler !

The Love Hypothesis – Une lecture addictive

Le pouvoir d’Ali Hazelwood réside dans sa plume, simple et efficace, et ses personnages attachants (et peu débrouillards).

Olive est curieuse et maladroite, Adam plus distant – un peu trop franc (d’où sa réputation sur le campus) mais pourtant très doux avec elle. Olive a une fâcheuse tendance à se mettre dans des situations impossibles, et tire trop souvent des conclusions hâtives.

Profondément humains, ces protagonistes et leurs dialogues nous font passer de très bons moments grâce à leur répartie. Il faut dire que, dans l’ensemble, ils s’entendent bien et se complètent tout aussi bien.

Le fait que l’histoire soit ancrée dans le réel et se déroule dans le milieu scientifique universitaire, associée aux thématiques abordées (manque de représentation féminine dans ce milieu, harcèlement sexuel…) donne un peu plus de profondeur à la romance.

Ce qu’on retient de The Love Hypothesis : un roman feel good avec de l’humour, une romance avec des retournements de situations (parfois peu crédibles), et un côté tendre.

A noter : Scènes explicites

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici

Envie de lire ? Consultez nos Idées Boox ici