Avis Lectures : 4 livres pour vivre des aventures hors-normes

Voici quelques idées de livres à lire pour les ados de 13 à 15 ans. Au programme aventures, feel good et d’autres surprises.

Nous avons sélectionné suite à nos lectures : Dark Shores, de Danielle L. Jensen (Big Bang). Fille du destin : Les émeutes de la nuit sans lunes de Kika Hatzopoulou (La Martinière Fiction). L’Encyclopédie féerique d’Emily Wilde de Heather Fawcett (Sabran). Hush, Hush & Crescendo, de Becca Fitzpatrick (PKJ)

Dark Shores

Résumé

Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les Maarins sont en mesure de traverser la mer Sans Fin. Leur règle d’or : l’Est ne doit pas connaître l’Ouest.

Teriana est une Maarin, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d’un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix.

Marcus est le commandant d’une célèbre légion qui a permis à l’empire de Celendor de conquérir tous les territoires de l’Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu’il dissimule depuis l’enfance. Quand l’un des sénateurs de l’Empire découvre l’existence des Sombres Rivages, il capture Teriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu’où ils sont prêts à aller… et ce qu’ils sont prêts à sacrifier.

Pourquoi le lire



L’autrice du Pont des Tempêtes (lire la chronique) est de retour en France avec Dark Shores.

On retrouve son écriture fluide et addictive dans un nouveau « ennemies to lovers » efficace.

Danielle L. Jensen sait créer un récit ponctué de nombreux retournements de situations, et sait tenir le rythme pour éviter l’ennui aux lecteurs.



Le wodbuilding et la mythologie créés sont intéressants. Les personnages et leurs motivations sont dépeints clairement, même si les personnages secondaires restent sous-développés Sans révolutionner le genre, les aficionados de Danielle L. Jensen et de romantasy seront comblés !

À partir de 14 ans.

Fille du destin : Les émeutes de la nuit sans lunes

Résumé

À Alante, la cohabitation est difficile entre les humains et les héritiers des dieux. Minoritaires, ces derniers sont traités en parias.

Io, descendante de l’une des déesses du Destin, peine à joindre les deux bouts. Capable de déceler les fils de vie de chacun, elle utilise ses pouvoirs de née-moire pour mener des enquêtes sans envergure… jusqu’au jour où sa vie bascule : Io assiste à un meurtre. Un meurtre perpétré par une femme au fil de vie coupé. Impossible. Impensable. Chargée de résoudre ce mystère plus politique qu’il n’y paraît, Io est forcée de travailler avec celui qu’elle fuit depuis des années : Edei Rhuna, avec qui elle partage un fil d’argent, le désignant comme son âme sœur…

Pourquoi le lire



Premier tome d’une duologie, Fille du destin est une agréable découverte dans laquelle le récit tourne autour d’une enquête, de gangs dans une ville post-apocalyptique, de magie et de mythologie… Le tout avec une romance entre âme-sœurs (qui ne se connaissent pas au début).

Le world building est complexe et particulièrement intéressant. Racisme, pauvreté et politique s’entrecroisent habilement.

Les retournements de situations fonctionnent (pour la plupart) et donne un rythme haletant presque du début jusqu’à la fin (et son cliffhanger).

Si Io ne prend pas toujours les meilleures décisions, on se lance avec elle à corps perdu dans l’aventure et on adore la relation complexe avec ses sœurs et le rapprochement entre elle et Edei.

À partir de 15 ans

L’Encyclopédie féerique d’Emily Wilde

Résumé

Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite.

Lorsqu’elle débarque dans le village nordique d’Hrafnsvik pour y étudier les Recluses – les fées les plus rares au monde – Emily n’avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bambleby. Venu “l’aider” dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable.

Alors que les Recluses s’avèrent bien plus dangereuses qu’escompté, donnant aux contes de fées des allures de cauchemar, l’insupportable Bambleby semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer… Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale.

Pourquoi le lire



L’encyclopédie féérique d’Emily Wilde est une fantasy plutôt feel good et douce, avec une romance toute aussi douce en toile de fond.

Le rythme est assez lent. Les personnages deviennent attachants au fur et à mesure du récit (Wendell est assez insupportable au début, et Emily franchement bornée).

Raconté dans un style épistolaire avec un certain nombres de notes de bas de pages, le roman a aussi quelques passages plus sombres.

À partir de 14 ans

Hush, Hush & Crescendo

Résumé

Dans la ville brumeuse de Portland, Nora tente de mener une vie ordinaire depuis la mort violente de son père quelques mois plus tôt. Lors d’un cours de biologie, elle fait la connaissance de Patch, qui vient d’arriver en ville. Il est séduisant, mystérieux, toutes les filles en sont folles, mais la vie de Nora est déjà bien trop remplie.

Comment Patch peut-il en savoir autant sur son compte ? Pourquoi se retrouve-t-il toujours sur sa route quand elle cherche à l’éviter ? Alors que les deux adolescents se rapprochent, Nora prend peur. Un inconnu masqué attaque sa voiture, sa chambre est fouillée, mise à sac ; et quand elle appelle la police, tout est miraculeusement rentré dans l’ordre. Sans le savoir, Nora est devenue l’objet de la guerre qui agite les anges déchus et les Nephilim. Et en tombant amoureuse de Patch, elle va découvrir que la passion peut être fatale.

Pourquoi le lire

Même vibe que son cousin éloigné (?) Twilight, et sorti peu de temps après celui-ci, la saga Hush, Hush revient en France. Le roman se dévore facilement, même si l’écriture a parfois un peu vieilli.

Nora : un peu de jugeote aurait été bienvenue, mais on ne t’en veut pas – nous aussi, on aime bien Patch !

On retrouve les mêmes stéréotypes de personnages et de situations que dans Twilight, avec son lot d’action. Le premier tome est à petit prix, l’occasion parfaite pour se plonger dans l’histoire de Nora et Patch.

À partir de 13 ans

