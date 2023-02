Avis Lectures : BD et Comics du mois de février

On a lu plusieurs Bandes dessinées et nous voulions vous en parler. Peut-être aurez-vous envie de vous jeter dans ces lectures.

Nous avons sélectionné Demon in the wood : le secret du Darkling, de Leigh Bardugo et Dani Pendergast (Milan). Sweet Paprika, de Mirka Andolfo (Glénat) . Arcana T2 : Le parcours du Fou, de Serena Blasco (Drakoo). Big Under T1 : Catacombes, de Virgile Iscan, Alex Nieto et Fabiana Mascolo (404 comics).

Demon in the wood : le secret du Darkling

Résumé

Bien avant la naissance de Ravka, du Little Palace et de la Seconde Armée, le Darkling était un simple adolescent solitaire aux pouvoirs extraordinaires… Découvrez son histoire.

Pourquoi le lire

Une lecture en demi-teinte pour « Demon in the wood ». Écrit pour les connaisseurs de la série, le roman graphique n’aura que peu d’intérêt pour les néophytes. L’histoire contée plonge le lectorat dans l’adolescence d’Aleksander, bien longtemps avant qu’il ne devienne le Darkling mais reste malheureusement en surface.

Le graphisme est très agréable, et la colorisation tout autant. « Demon in the wood » est une lecture qui plaira aux fans de la saga Grisha. En plus, c’est un bon moyen de patienter d’ici à la saison 2, qui arrivera le 16 mars sur Netflix.

Sweet Paprika

Résumé

Paprika, jeune diablesse énergique et déterminée vivant à New York est une accro du boulot rêvant de faire carrière. Et l’avenir lui sourit ! Sauf que derrière ce redoutable bourreau de travail se cache une âme fragile au bord du gouffre dont la vie sociale et amoureuse est un désert. Jusqu’à ce que Dill, un beau garçon exubérant et un peu naïf, ne vienne tout chambouler avec son apparence “angélique” et bientôt pousser Paprika à se confronter à ses désirs. Cette rencontre piquante va surtout permettre à notre héroïne de prendre conscience du masque social qu’elle porte depuis trop longtemps. Mais ce long chemin d’introspection infernale s’annonce surtout pavé d’épisodes aussi sexy que cocasses.

Pourquoi le lire

Diablesse qui ne vit que pour son travail, Paprika a le coup de foudre pour un exec’ d’une boîte de production. Pour se préparer à le conquérir au lit, Paprika engage Dill avec un contrat bien particulier… Si vous connaissez l’autrice italienne, vous savez qu’elle aime croquer des personnages à la sensualité marquée. Une histoire (en un seul tome) à ne pas mettre en toutes les mains pour son côté “épicé”.

Le trait de Mirka, largement inspiré des comics, laisse échapper des influences mangas également. Une lecture débridée et agréable où l’humour et les sentiments se mélangent aux attentes sociales et à l’acceptation de soi.

Pour public averti (érotisme, violence).

Arcana T2 : Le parcours du Fou

Résumé

21 épreuves, des pouvoirs, et des plantes carnivores. La première année au Coven du Tarot n’a pas été de tout repos pour Flora et Fauna. Après avoir découvert leur parenté et affronté plusieurs créatures, elles ont assisté à la grande attaque qui a mis fin aux jours de la Grande Prêtresse.

Flora est toujours la seule apprentie de l’arcane de la Mort et Fauna est appelée avec le reste des apprentis et élus de la Grande Prêtresse à participer au célèbre parcours des 21 portes, afin d’élire sa successeure. Accompagnée de Flora, elle va devoir traverser les épreuves proposées par chaque Arcane Majeur. De l’Ermite, la Mort, ou encore la Tour, Fauna et Flora vont devoir affronter leurs plus grandes peurs et réveiller leurs potentiels.

Pourquoi le lire

De nombreuses nouvelles aventures attendent Fauna et Flora dans ce 2e tome. Toujours bavard, ce tome arrive à une belle harmonie en terme de rythme (scénario, découpage), d’explications et de longueurs de texte (ce qui pêchait parfois dans le premier tome).

Ce n’est pas évident de passer en revue autant d’épreuves en si peu de planches, mais le tout fonctionne bien et on a vraiment hâte de découvrir ce qui attend les jeunes femmes dans le 3e (et avant-dernier) tome. Le graphisme est toujours aussi beau et coloré, et on plonge d’autant plus dans le monde de Serena Blasco.

La chronique du premier tome est disponible sur ce lien.

Big Under T1 : Catacombes

Résumé

Sonia s’inquiète, son amie Sophie a loupé la rentrée et elle ne répond pas aux messages qu’elle lui envoie. Que se passe-t il ? Elle en parle à sa bande, ensemble elles décident d’aller fouiller d’un peu plus près tout ça. Pendant ce temps, à Paris, d’étranges effondrements se déclenchent dans les sous-sols de la ville, et plus particulièrement vers les catacombes. Les ingénieurs enquêtent, mais le mystère reste entier, si ce n’est que la situation semble s’amplifier, qu’il faudrait presque envisager une évacuation…

Pourquoi le lire

Big Under est la nouvelle création originale de 404 Comics. Ce premier volume présente les différents personnages, les événements (très étranges !) qui se produisent dans (sous) Paris. À peine la lecture entamée, on réalise très vite qu’il va falloir accepter de se laisser porter. Car oui, on ne sait pas vraiment où on va.

Les crises d’ado et le phrasé très actuel empêchent de s’attacher réellement aux personnages (Sonia, présentée comme le personnage central, est complètement dans le stéréotype de l’ado en crise et le schéma « je fonce tête baissée »), mais le mystère s’épaissit avec l’apparition de personnages anthropomorphes et laisse un suspense indéniable.

Si on accepte ces flous, on accroche à la lecture ; également grâce à la force du graphisme, des couleurs vives et le découpage dynamique.

