Avis lectures BD : Frizzy, Dérangée, Gourmet Detective, Ron Kamonohashi

Nous avons lu 4 BD, voici nos avis sur ces lectures graphiques divertissantes et hors des sentiers battus.

La sélection de la rédaction se tourne vers : Frizzy, de Claribel A. Ortega et Rose Bousamra (Jungle). (Dé)rangée, de Manon et Greg Blondin (Bamboo édition). Gourmet Detective T2, de Akiko Higashimura (Delcourt/Tonkam). Ron Kamonohashi : Deranged Detective (T1-T2), de Akira Amano (Mangetsu).

Frizzy

Résumé

Marlène aime 3 choses : les livres, sa tante Ruby et passer du temps avec sa meilleure amie. Ce qu’elle déteste par-dessus tout : le salon de coiffure où sa mère la traîne de force tous les week-ends. Pour être « présentable », adieu les frisottis, bonjour les cheveux lisses. Mais un vent de rébellion est en marche et Marlène a décidé qu’il était temps de porter fièrement sa chevelure. Alors, avec détermination (et parfois maladresse), elle tente une révolution !

Pourquoi le lire

Frizzy aborde avec brio la difficulté d’accepter son individualité, la peur de décevoir les autres et le poids des attentes de la société de manière plus large.

La BD est parfaitement adaptée à son public cible : même avec une certaine évolution des mœurs, nous restons dans une société où les ados se cherchent et essaient de rentrer dans un moule qui ne leur correspond pas forcément.



Marlène est obsédée par l'idée que ses cheveux ne soient pas de « bons » cheveux (comprendre : des cheveux raides de personnes caucasiennes) et apprend dans le même temps qu'il existe un racisme intériorisé dans une partie de sa communauté… Et elle aidera sa mère à s'en libérer. Une belle lecture, touchante, avec un graphisme pop et coloré.

(Dé)rangée

Résumé

Fleur est dans une mauvaise passe : un boulot qu’elle déteste, des amis sur qui elle n’est pas sûre de pouvoir compter, des parents envahissants, une vie sentimentale en berne… et un petit chat qui passe son temps à faire des bêtises dans l’appartement. Sa petite voix lui dit bien qu’il faut qu’elle se ressaisisse, et qu’elle remette en question certains aspects de sa vie… Qu’elle doit manger plus sainement, qu’elle doit faire de l’exercice… Bref, qu’elle prenne soin de son corps et de sa tête. Mais Fleur n’écoute pas. Alors Line, sa petite voix, apparaît subitement. Dans sa cuisine. Et avec une seule mission : que Fleur prenne sa vie en main et qu’elle devienne celle qu’elle a toujours voulu être. Autant dire que tout cela s’annonce plein d’embûches.

Pourquoi le lire

BD tranche de vie qui frôle le fantastique, (Dé)rangée prodigue à ses lecteurs, par le biais de son personnage principal, des conseils pour reprendre sa vie en main.

Si ceux-ci ne sont pas condescendants, ils sont tout de même assez peu inventifs. Pour autant, on passe un bon moment de lecture : les émotions sont là, le rythme est agréable et le dessin tout autant.

Greg Blondin a un trait de crayon rond et donne une belle expressivité aux visages. Il y a également un dynamisme que l’on retrouve à la fois en mise en page et dans l’utilisation des couleurs de Manon.

Les décors sont présents juste suffisamment pour situer le récit. Le dos indique un tome 1, une suite est donc à prévoir… Reste à voir comment les auteurs se renouvelleront ! En l’état, c’est une lecture divertissante. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Gourmet Detective T2

Résumé

Si vous deviez mourir demain, quel serait votre dernier repas ? Goro Akechi est un célèbre détective privé qui a un petit bureau à Omotesando. Il aime la bonne cuisine et se retrouve souvent à résoudre des affaires mystérieuses. Akechi implique également Ichigo Kobayashi une vendeuse de bento dans ses aventures, faisant d’elle son assistante.

Pourquoi le lire

On vous en avait parlé en février (chronique disponible sur ce lien) – Gourmet Detective de Akiko Higashimura est une pépite à avoir dans sa bibliothèque ! On retrouve Goro Akechi et Ichigo Kobayashi avec plaisir dans ce 2e tome, où l’on continue de suivre l’ascension de la fameuse « Mary Magdalene ».

Cette fois-ci, elle incite au crime un cuisinier tokyoïte spécialiste de la cuisine française, et l'improbable duo n'est pas arrivé au bout de ses peines !

Ron Kamonohashi : Deranged Detective (T1-T2)

Résumé

Ancien élève de Blue, école de détectives très réputée, Ron Kamonohashi est un détective de génie. Seulement, sa logique implacable et son art de la déduction s’accompagnent, malgré lui, d’un handicap l’empêchant de mener à bien son activité… Ce détective à problèmes fait la rencontre de Totomaru Isshiki, un enquêteur candide. Maintenant associé à ce dernier, Ron est prêt à affronter des affaires plus retorses les unes que les autres !

Pourquoi le lire

Les détectives ont le vent en poupe ! Un nouveau duo improbable est sur le devant de la scène dans Deranged Detective : Totomaru « Toto » Isshiki et Ron Kamonohashi, détective hors pair qui a l'interdiction d'enquêter à cause d'un handicap pour le moins particulier ! Le trait de l'auteur est efficace, agréable à l'œil et son découpage des planches dynamique. Enquêtes, ambiance qui oscille entre sombre et loufoque, Ron Kamonohashi : Deranged Detective convainc dès les premiers chapitres. On a vraiment hâte de lire la suite.

