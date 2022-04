Avis Manga - 5 lectures pour le mois d'avril 2022 - IDBOOX

On a lu 5 Manga très différents et on vous en parle. Avis de lecture sur : Kirby Fantasy, La sorcière aux champignons, Le livre des sorcières Le monstre d’Einstein et Flow.

La sorcière aux champignons T1 par Tachibana Higuchi (Glénat Manga)

A propos de la BD

Un conte de fée magique !

Luna la sorcière habite au fond d’une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Les villageois la craignent et la fuient, car ils ignorent qu’elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition. Mais un jour, l’amour vient lui jouer des tours…

Ce qu’on en pense

Une intéressante découverte pour ce titre dont la version physique du manga ne laissera pas le lecteur indifférent avec son vernis particulier appliqué sur les champignons de la jaquette.

Un récit très mignon, on va suivre la vie de cette sorcière très isolée de tout et pour qui tout tourne autour des champignons. Le titre est rempli d’humour et de tendresse et mérite que vous y jetiez un œil. Pour vous procurer le livre papier ou numérique Cliquez ici ou Cliquez ou ici En numérique ici

Le livre des sorcières T1 & T2 par Ebishi Maki (Glénat Manga)

A propos de la BD

Jean Wier est un personnage historique, médecin et opposant à la chasse aux sorcières. C’est son histoire que nous suivrons dans ce très beau seinen en 3 tomes, pour explorer le Moyen Âge avec ses sorcières, ses loups-garous, la peste et le combat sans fin contre l’obscurantisme. Ebishi Maki retranscrit avec élégance cette période historique à travers des épisodes qui ont marqué la vie de son personnage principal. Entre récit historique, conte horrifique et enquête policière, vous serez vite happés par la vie passionnante de Jean Wier !

Ce qu’on en pense

Je n’ai pas été particulièrement emballé par cette paire de volumes composé de trois tomes. On ne sait jamais trop si on souhaite nous offrir une œuvre de fiction avec des « vraies » sorcières ou si on se retrouve face à un récit historique qui nous rappelle la haine des femmes différentes, qui étaient à l’époque nommées comme telles. Car oui, cette BD contient des personnages qui ont réellement existé et notamment Jean Wier.

Graphiquement, le style est assez basique. La thématique présentée ici me semble être pas mal de niche et ne conviendra probablement pas à un large public (dont moi). Pour vous procurer le livre papier ou numérique Cliquez ici ou Cliquez ici ou ici

Kirby Fantasy : Gloutonnerie à Dreamland T1 par Ibuki Takeuchi (Soleil Manga)

A propos de la BD

Bienvenue à Dream Land ! Un royaume où règne la paix et la sérénité. C’est ici que vit Kirby, une adorable petite boule rose qui n’hésitera pas à tout renverser sur son passage pour satisfaire son insatiable appétit ! Une nouvelle série d’aventures attend notre petit compagnon star de jeux vidéo !

Ce qu’on en pense

Ce manga est rempli de petites histoires toutes plus drôles et attachantes les unes que les autres. Tant que vous avez retenu que Kirby peut tout avaler, vous avez l’essentiel pour comprendre et apprécier cette œuvre vraiment très marrante. Gros coup de cœur !

Pour vous procurer le livre papier ou numérique Cliquez ici ou Cliquez ici

Le monstre d’Einstein T1 par Ryu Miyanaga (Casterman)

A propos de la BD

Dans son petit village de pêcheurs perdu sur une côté désolée, Lerew rêve plus volontiers de ravir le cœur de Mary que de partir en mer avec son père. Mais les filets remontent de plus en plus vides, il faut donc se risquer à sortir dans des eaux de plus en plus périlleuses pour les équipages et leurs embarcations. Après un accident qui le laisse plus mort que vif, Lerew est sauvé par un sorcier à la réputation sinistre… L’existence du garçon est bouleversée à jamais : le voici projeté dans un périple qui pourrait aussi bien être une renaissance qu’une malédiction.

Ce qu’on en pense

J’ai été plutôt enchanté par la lecture de ce titre au style graphique vraiment bien léché. D’un drame qui démarre au début du livre, on poursuit avec un récit de voyage entre deux êtres hors du commun.

Celui qui était autrefois un ravissant petit garçon va être transformé à jamais sans pour autant perdre son âme pure. Tendresse, humour et bienveillance composent les pages de ce premier volume riche !

Pour vous procurer le livre papier ou numérique Cliquez ici ou Cliquez ici

Flow T1 par Yuki Urushibara (Kana)

A propos de la BD

Hirota, secondé par son chat Sachô, est un spécialiste des flows, ces phénomènes bizarres qui déforment l’environnement. Hirota traque leur source pour essayer de les faire stopper au plus vite. Chima se présente à son bureau pour devenir son assistante et elle se retrouve directement embarquée sur sa première scène de flow.

Dans ce boulot pour le moins étrange, il faut s’attendre à tout !

Ce qu’on en pense

J’ai beaucoup aimé ce récit assez hors du commun. Le casting qui nous est présenté est touchant et attachant. Et puis n’oublions pas qu’il y a un chat !

Et si vous prêtez attention aux titres de chapitres avant même de lire la première page du manga, vous verrez que la nomination de ceux-ci est originale et animalière. Chaque chapitre nous présente un nouveau cas d’activité paranormale avec les mêmes personnages principaux en fil rouge pour la résolution de l’enquête. Une série agréable et à découvrir sans souci !

Pour vous procurer le livre papier ou numérique Cliquez ici ou Cliquez ou ici



Envie de lire ? D’autres idées ici