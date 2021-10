BD Amelia Woods - Une histoire pleine de magie à l'époque Victorienne - IDBOOX

Amelia Woods Le Manoir de Lady Heme est une BD de Carole Breteau avec des dessins de Morgane Lafille éditée chez Vents d’Ouest.

Ce premier tome nous fait découvrir Amélia Woods, une jeune femme pas comme les autres. Rationnelle et cartésienne, elle est confrontée à d’étranges phénomènes qu’elle ne peut nier. Serait elle une magicienne ?

Amélia Woods est une BD pour ados qui nous plonge dans l’Angleterre à la fin du XIXème siècle. Après le décès de sa mère, elle se réfugie dans le manoir de Lady Heme pour étudier les oiseaux.

Depuis quelques temps toutes ses certitudes sont ébranlées. Elle est assaillie d’inexplicables visions lorsqu’elle touche une personne mais ce qui devait être un refuge va en fait devenir un révélateur.

Amelia Woods – La magie opère

Cette histoire pleine de mystères met en avant la quête initiatique d’une jeune femme à la recherche de son identité. Cette aventure mélange habillement magie et sentiments pour captiver le lecteur.

La tension monte crescendo et on marche dans les pas d’Amélia à la découverte de ses secrets de famille. Elle en sortira changée et plus forte. C’est un beau message.

Le style de dessins est original. Le découpage est dynamique et surtout le trait des visages s’inspire des personnages de manga. Le mélange avec la BD est audacieux mais ça fonctionne. Cela donne un cachet particulier et original à cette histoire.

On attend la suite des aventures d’Amelia Woods avec impatience.

