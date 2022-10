BD Ana et l’entremonde – Quand l’île au trésor devient un conte fantastique

Ana et l’Entremonde est une BD en 4 Tomes de Marc Dubuisson et Cy éditée chez Glénat. Cette aventure de pirates vous réserve de nombreuses surprises.

Si vous cherchez une BD belle, intelligente et captivante, Ana et l’Entremonde devrait répondre à vos attentes. L’histoire démarre comme une grande fresque historique puis se poursuit comme une aventure fantastique.

Nous sommes en 1492. Ana et Domingo sont deux orphelins qui aident à charger les bateaux. Ils se retrouvent embarqués malgré eux sur la Santa Maria la fameuse caravelle de Christophe Colomb en partance pour les Indes. Ce dernier est soit dit en passant un peu benêt.

Jusqu’ici rien d’anormal. L’histoire bascule quand le bateau arrive au bord du monde. Et oui dans cette version du monde la Terre est plate.

Ana ou le monde à l’envers

Le bateau chavire et Ana se retrouve dans une autre réalité où tout est chamboulé. Elle est secourue par un grand ours qui parle et elle devient amie avec une tête qui flotte dans les airs.

Ana n’est pas tombée au pays des bisounours puisqu’elle est aussi poursuivie par le capitaine d’un bateau qui n’est autre qu’un perroquet. Il se sert des humains comme de marionnettes pour arriver à ses fins. Long John Silver de L’île au trésor n’a qu’à bien se tenir.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises l’histoire vous en réserve encore beaucoup d’autres. Le scénario est très original et inventif. Les mystères s’enchainent et la BD devient de plus en plus captivante. Pour ne rien gâcher, cette histoire est servie par des aux dessins splendides. On valide à 100%.

