BD Bonbon Super Tome 2 – Un pour tout et tous pour Pistache - IDBOOX

Les Super-héroïnes de Bonbon Super reviennent dans une nouvelle BD pour sauver l’île de Coco.

Amande et Praline reprennent du service dans une nouvelle histoire acidulée et sucrée au royaume des bonbons. Saïd Sassine reprend sa plume et ses pinceaux dans Bonbon Super – Un pour tout et tous pour Pistache, toujours édité chez Glénat.

L’île Coco est en danger. En faisant disparaître, Stan, Pistache a provoqué l’éruption glacée de Volcano. Inconsolable, il pleure et recouvre l’île d’un épais manteau de neige. Cet hiver glacé pourrait durer des milliers d’années si Amande et Praline aidées de Réglisse ne retrouvent pas le Prince des enfers. Mais où peut bien se cacher Stan ?

La première BD Bonbon Super était un vrai ovni. Ce deuxième tome ne déçoit pas. Il reste sur la même ligne. La BD est un croisement entre Sailor Moon et Dragon Ball.

En fait, les Bonbons Supers sont des héroïnes avec des super-pouvoirs qu’elles acquièrent en ingurgitant des sucreries. L’histoire est loufoque et sur-vitaminée. Il faut parfois s’accrocher pour suivre l’auteur dans ses délires mais c’est très amusant.

Le style de Bonbon Super se démarque aussi par une influence très manga notamment dans les traits des personnages. C’est ultra Kawaii.

Ce sentiment est renforcé par la charte graphique. L’auteur emploie des couleurs pop et acidulées comme pour des bonbons. Il joue aussi beaucoup avec les contrastes notamment avec des fonds noirs.

C’est visuellement splendide et ça ajoute un petit côté poétique aux dessins. Enfant, adolescent ou adulte, cette BD s’adresse à tous les publics.

