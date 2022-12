BD Kleos – Un grand récit initiatique dans la Grèce antique

Kleos est une grande épopée qui nous transporte en Grèce en 499 avant J-C. Cette BD est éditée chez Grand Angle.

On suit le parcours de Philoklès, un jeune homme bercé par les récits de L’Iliade et l’Odyssée. Ce jeune pêcheur est en quête de gloire et de batailles. Alors que sa cité est attaquée, les puissants qui la gouverne ne font rien pour la défendre.

Il s’insurge contre cette couardise. On le désigne alors pour partir à la poursuite des pirates qui ont saccagé la ville. Il part des rêves plein la tête. Comme Achille son modèle, il veut accéder à la reconnaissance éternelle (kleos aphtiton). D’île en île et de communauté en communauté, il va faire des rencontres qui vont forger son caractère et transformer son destin.

Kl eos – L’ Odyssée d’Homer en version 2.0

Kleos est une histoire en deux tomes écrite par Mark Eacersall et Serge Latapy. Ils ont choisi de décrire ce récit initiatique de façon réaliste et non édulcoré. Les Grecs vivent en petites communautés rivales.

Aussi raffinées soient-elles, elles passent leur temps à se faire la guerre. La vie est brutale et les auteurs n’épargnent rien aux lecteurs. Ils abordent sans jamais choquer des thèmes comme la lutte des classes, la sexualité, l’esclavagisme ou encore le viol. Dans ce sens Kleos est plutôt recommandé aux ados qu’aux enfants.

Les auteurs s’amusent également à distiller dans leur histoire de nombreuses références L’Iliade et l’Odyssée. Le style graphique et la mise en couleur d’Amélie Causse sont de toute beauté. Très doux et pleins de finesse, ils atténuent ce côté très rude de l’histoire.

Ce tome 1 de Kleos est une belle découverte qui donne envie de poursuivre le voyage.

