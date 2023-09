BD Les Aigles de Rome Livre VI – Une épopée historique grandiose

La BD Les Aigles de Rome accueille son sixième volume édité chez Dargaud. Enrico Marini s’est surpassé.

On ne présente plus Enrico Marini, il est le dessinateur de nombreuses BD à succès comme Le scorpion ou Rapaces. Avec Les Aigles de Rome, il officie en solitaire. Il s’occupe à la fois des dessins et du scénario.

Après sept années d’attente, Enrico Marini nous offre enfin la suite de cette aventure palpitante. Il nous replonge avec délice dans cette grande fresque épique au cœur de la Rome antique. L’attente aura été longue mais elle valait la peine.

Une plongée spectaculaire dans la Rome antique

L’Empire vacille suite aux défaites des légions romaines en Germania. L’aigle est aux abois. Rome n’a jamais été aussi dangereuse. Une lutte sanglante se profile à l’horizon pour prendre le pouvoir. La BD Les Aigles de Rome est un épopée historique magistrale servie par des dessins splendides.

Enrico Marini a effectué un travail de recherche approfondi pour sa BD. Il a réalisé des entretiens avec des historiens et des spécialistes des batailles romaines pour un maximum d’authenticité.

Le résultat est spectaculaire et d’un réalisme saisissant. On a l’impression de plonger dans les arcanes de Rome et de vivre une véritable aventure où tout peut arriver.

Luttes de pouvoir, violence, trahisons, complots et érotisme, cette suite rassemble tous les ingrédients d’une fresque épique passionnante. Chaque page reflète parfaitement l’idée qu’on se fait de la société romaine à cette époque : sans pitié et prête à tout pour arriver à ses fins. On ne s’ennuie pas une seconde.

Ce tome VI confirme la qualité de la saga. On espère juste que le Livre VII sortira rapidement.

Le résumé

L’empereur Augustus a cessé de vivre. Désormais, c’est au tour de Tiberius de régner sur Rome. Présent à ses côtés, Seianus est censé l’aider à asseoir sa domination sur la Ville éternelle. Mais la grandeur de Rome est fragile. Dans l’ombre, un complot se trame. Les conspirateurs, au nombre de sept, se surnomment les Liberatores ?

les Libérateurs. Seianus est l’un d’eux et il compte sur la belle Morphea pour parvenir à ses fins. Arminius, lui, rêve de soumettre l’orgueilleuse cité à l’autorité de son peuple de Germains, les Chérusques.

Marcus, son frère de sang et ami d’enfance, a rompu avec Arminius car il lui reproche d’avoir trahi Rome. Lui n’a qu’une obsession : retrouver son fils…

