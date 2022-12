BD – Les grandes aventures de Romano Scarpa dans un ouvrage incontournable

Romano Scarpa est l’un des plus célèbres dessinateurs de la Walt Disney Company. De Donald Duck en passant par Mickey, il a créé quelques-unes des plus grandes et belles histoires de la bande de la petite souris.

Il compte à son actif plus de 450 histoires. Mort en 2015, Glénat lui rend hommage avec un ouvrage qui compile plusieurs de ses histoires. Ce tome 12 de la Collection le grands maîtres Disney se concentre sur les créations de l’artiste dans le courant de l’année 1965.

L’intégrale regroupe 14 histoires sur 360 pages. Elles s’enchainent de façon chronologique. Donald, Picsou, elles mettent en avant ses personnages de prédilection mais aussi d’autres moins habituels comme Génius le corbeau.

Des histoires enrichies

Outre la qualité indéniable de ces aventures et le plaisir qu’elles procurent à les lire, ce recueil renferme d’autres précieuses informations sur la façon dont travaillait le grand maître. Des avant-propos parfois de plusieurs pages décryptent les histoires.

Ils expliquent certaines scènes, comment Romano Scarpa a eu une idée ou d’où provient l’inspiration de nouveaux personnages.

Cette édition est d’une grande richesse. Ce tome 12 des Grandes Aventures consacrée à Romano Scarpa est un vrai petit bijou à lire et à relire que l’on soit petit ou grand. Vous aurez du mal à le lâcher.

Suivez ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

