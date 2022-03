BD Les Mondes électriques – Quand les adultes perdent la raison - IDBOOX

“Les Mondes électriques” est une BD éditée chez Glénat. Elle nous transporte dans un collège Londonien en pleine apocalypse.

C’est le chaos total. Les élèves doivent se battre pour leur survie face à des adultes devenus fous. Un orage électrique a plongé Londres dans le noir. Les adultes semblent comme possédés. Ils obéissent à une force surnaturelle et s’attaquent à tout le monde.

Seuls les enfants sont épargnés. Jason et sa sœur Louise sont séparés. Ils se retrouvent piégés chacun de leur côté dans leur école.

Aidés par d’autres élèves, ils vont tout mettre en œuvre pour échapper à ce cauchemar et comprendre ce qui arrive.

Une BD électrique et apocalyptique

Les Mondes électriques est la première série en solo de Christophe Alliel et c’est une très bonne surprise. Le récit est haletant. Il montre des enfants qui se battent pour leur survie face à un monde d’adultes devenu fou. Le message est d’actualité.

On va de rebondissement en rebondissement. Pas le temps de respirer. L’atmosphère apocalyptique est renforcée par le rythme de l’action et le caractère oppressant du huis-clos dans les classes de l’école.

Il y a un petit côté All of Us Are Dead, la série phénomène coréenne de Netflix. Les zombies sont remplacés par les adultes possédés et il n’y a pas de sang. C’est moins violent mais tout aussi palpitant. Coincés dans leur école, les enfants se découvrent. Dans cette lutte, des groupes vont se former entre les élèves, des caractères vont se révéler et de nouvelles amitiés vont naître.

Les Mondes électriques est une excellente BD pour ados ou adultes. On a hâte de connaître la suite et la source à l’origine de cette folie.

