BD – Les vacances de Donald – Un hommage aux dessins animés des années 50 - IDBOOX

Donald est la star d’une nouvelle BD Disney éditée chez Glénat. Notre canard préféré part en vacances et cela ne va pas être de tout repos.

Les vacances de Donald est une BD entièrement consacrée à l’éternel râleur. Le scénario est l’œuvre de Frédéric Brrémaud et les dessins sont de Federico Bertolucci.

L’évocation de ces deux noms promet déjà un véritable petit chef-d’œuvre et c’est le cas.

L’histoire est dans l’air du temps et fait écho à l’actualité. Donald n’en peut plus de la fureur et du bruit de la ville. C’est décidé, il va se mettre au vert et partir en vacances pour se reposer. Rien ne vaut le camping en forêt pour se vider la tête et prendre un bon bol d’air frais.

Isolé et loin de tout, là-bas au moins, il aura la paix mais ça n’est pas si sûr.

Les vacances de Donald – Une BD muette et splendide

Les vacances de Donald est une BD d’une qualité remarquable. Cette histoire très mouvementée est un hommage aux dessins animés des années 50. Il n’y a pas de dialogue ou de texte. Les dessins parlent d’eux-mêmes.

La réalisation est splendide. Chaque case est un vrai petit bijou qui ressemble à une aquarelle. Comme la couve, les couleurs et le style donnent un petit côté retro à la BD magnifique.

Federico Bertolucci est un fan de Carl Barks, le père de Donald et il lui rend un vibrant hommage avec ses dessins.

Les vacances de Donald est un ouvrage splendide à glisser dans sa bibliothèque.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter la BD.

