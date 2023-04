BD On a lu – Saisons Maudites, The Mortal Instruments, Little Monsters, The Rock Cocks

Vous avez envie de découvrir de nouvelles lectures hors des sentiers battus ? Voici quatre albums qui pourraient vous plaire.



Nous avons lu et sélectionné : Saisons Maudites, d’Asuka Konishi (Pika). The Mortal Instruments T3 et T4 de Cassandra Clare et Cassandra Jean (PKJ). Little Monsters T1, de Jeff Lemire et Dustin Nguyen (Urban Comics). The Rock Cocks T1, de Brad et Leslie Brown (Dynamite).

Saisons Maudites (manga)

Résumé

Fiancée de manière arrangée à Tôgo Hiiragi, héritier d’une riche et puissante famille, Haru était pourtant folle amoureuse de ce jeune homme avant de décéder d’un cancer, à seulement 19 ans. Natsumi, l’aînée de Haru, supporte mal cette disparition et cherche désespérément à se raccrocher au souvenir de sa petite sœur, qui représentait tout pour elle. Alors, pour sauver ces fiançailles convenues entre leurs deux familles, Natsumi accepte de remplacer Haru et de sortir avec Tôgo à une condition : qu’il l’emmène uniquement aux endroits où il s’est rendu avec sa sœur.

Mais au fil des saisons, le souvenir de Haru va prendre la forme d’une malédiction pour ce couple qui n’aurait pas dû exister…

Pourquoi le lire

Avant « Criminelles Fiançailles » (également disponible chez Pika), Asuka Konishi avait publié au Japon « Saisons Maudites ». Série courte terminée en deux tomes, la psychologie des personnages est ici aussi mise en avant.

Le titre amène la question du deuil et de la reconstruction de soi après la perte d’un être cher. La culpabilité est un thème majeur : l’autrice se sert de Natsumi pour aborder en profondeur ces sentiments (contradictoires). Un amour impossible ? Pas forcément, mais les obstacles seront nombreux pour Tôgo et Natsumi. Une belle œuvre malgré quelques clichés, à avoir dans sa bibliothèque.

The Mortal Instruments T3 et T4 (BD)

Résumé

Maintenant que la vérité sur sa famille a éclaté, Clary souhaite reprendre une vie aussi normale que possible. Mais lorsque des Créatures Obscures sont assassinées et que Jace est emprisonné dans la Cité Silencieuse, elle comprend qu’il est temps pour elle de se saisir d’un pouvoir dont elle n’avait pas conscience…

Pourquoi le lire

Après la publication des deux premiers tomes (chronique disponible sur ce lien), la suite de The Mortal Instruments arrive dans les librairies françaises.

Les tomes 3 et 4 correspondent au 2e tome de la saga ; cela permet un développement correct du scénario. Simon est transformé en vampire, Maia fait son apparition, Alec et Magus commencent à se voir… Il n’y a pas d’évolution dans les dessins de Cassandra Jean – et le manque de backgrounds se fait toujours ressentir, appauvrissant le découpage des planches.



Pour les fans de Cassandra Clare, lire les romans graphiques, c’est un peu comme se glisser au chaud sous une couverture douillette !

Little Monsters T1 (Comics)

Résumé

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, Billy, Yui, Lucas, Romie et les autres ont toujours vécu dans les ruines de la grande ville, vestige d’une humanité désormais disparue. L’Ancien leur a promis, il reviendra les chercher. Alors, en attendant, les jeunes rescapés s’occupent : jouent, explorent et chassent… Mais 100 ans, c’est long, même pour les plus patients d’entre eux.

Pourquoi le lire

Little Monsters dépeint un monde post-apo. Les planches – majoritairement en noir, blanc et gris – sont griffées par Dustin Nguyen.

La présence de rouge (pour le sang) offre plus de densité et de noirceur au récit. Jeff Lemire s’intéresse ici à l’enfance, un thème qui lui est cher. Une histoire qui n’est pas sans rappeler Sa Majesté des mouches de William Golding. Il existe, jusqu’à début juillet, une offre de lancement à 10€ – parfait pour se laisser tenter.

The Rock Cocks T1 (BD)

Résumé

Steg et Suria forment un duo inséparable. Lui à la batterie, elle à la guitare et au chant, ils sont les Rock Cocks et font vibrer leur public grâce à un rock brutal et sexuel. En privé, ils vivent un amour heureux et décomplexé malgré les galères du quotidien. Suria vient de se faire virer de son job. Steg ne trouve pas de boulot. Et pour couronner le tout, voilà que leur proprio les expulse ! Dos au mur, nos deux tourtereaux décident de forcer le destin : ils prendront la route pour aller de ville en ville et tenter de percer sur scène, quitte à semer une sacrée pagaille érotique partout où ils mettront les pieds.

Pourquoi le lire

The Rock Cocks a d’abord été publié en ligne (2013-2018) et débarque en version française au label Kinky de l’éditeur Dynamite.

Le premier tome est très hot et à ne pas mettre entre toutes les mains. Les dessins sont ronds et agréables à l’œil, les personnages suffisamment développés pour les rendre attachants et humains. Le duo Steg et Suria est respectueux l’un de l’autre par exemple. Les relations (romantiques, professionnelles, platoniques…), inclusives, sont au centre du récit.

Si le titre est réservé à un public adulte (+18ans), c’est bien parce que les actes sexuels sont omniprésents, et détaillés. The Rock Cocks est une lecture débridée qui évite les étiquettes et les stéréotypes habituels.

