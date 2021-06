BD Stranger Things : Colo de science – La vraie histoire de Dustin et Suzie - IDBOOX

Stranger Things : Colo de science est une nouvelle BD éditée par Mana Books qui fait un focus sur la rencontre de Dustin et Suzie.

Si l’attente de la saison 4 de Stranger Things vous paraît interminable Mana Books sort une nouvelle BD qui va vous faire patienter. Comme les précédentes BD, elle enrichit un peu plus l’univers de la série.

Stranger Things : Colo de science vient éclairer une autre zone d’ombre de la série. Entre les saisons 2 et 3, Dustin part en colonie de vacances. On ne sait pas ce qu’il a fait dans cette colo de science mais c’est là qu’il rencontre Suzie, sa petite amie.

Cet album va répondre à vos questions. On abandonne pour un temps Hawkins, le monde à l’envers et les démogorgons. Dustin va être confronté à des disparitions en série dans son camp de vacances.

Stranger Things rend hommage aux slasher

Sans vous en dévoiler trop la BD rend hommage aux slashers des années 90. Il y a comme un petit arrière-goût de Scream. A l’image des autres volumes, les auteurs en profitent pour faire passer des messages. Ils abordent des thèmes qui touchent les adolescents comme le harcèlement ou les relations amoureuses naissantes.

La rencontre de Dustin et Suzie est mouvementée mais on doit vous avouer que la fin de la BD nous a un peu déconcerté. On s’attendait à quelque chose de plus noir à l’image de la série.

Les 112 pages de la BD nous permettent de profiter de cadeaux bonus. On a le droit à une histoire supplémentaire sur l’insupportable mais indispensable Erica, la sœur de Luke. Plusieurs planches hommage aux slashers terminent en beauté la BD.

Stranger Things : Colo de science

