BD Stranger Things et Dungeons & Dragons - Hawkins avant la série - IDBOOX

Mana Books poursuit l’exploration de l’univers de Stranger Things avec un nouveau comics consacré à la série. Il nous explique l’influence du jeu Dungeons & Dragons dans la série.

La dernière BD s’intéressait à la colo de science de Dustin. Ce nouvel opus va nous faire découvrir pourquoi la bande des quatre est passionnée par le Dungeons & Dragons. Le jeu de plateau occupe une place très importante dans la série de Netflix.

Stranger Things – La naissance d’une amitié

Nous sommes en 1980 et un nouveau jeu de société vient de sortir. Il se nomme Dungeons & Dragons. Mike, Lucas et Will font la connaissance de Dustin lors de leur première partie.

Encore loin d’imaginer l’existence du monde à l’envers, leur amitié va se forger au fil des histoires inventées pour jouer à Dungeons & Dragons. Cette première partie de la BD nous éclaire sur la rencontre des quatre mais avant les événements de Hawkins. C’est intéressant de les voir évoluer sans être poursuivit par des Démogorgons.

La deuxième partie nous projette juste après le retour de Will du Monde à l’envers. La BD reste focussée sur le Dungeons & Dragons mais nos quatre amis n’ont plus la même perception du jeu. Les monstres sont devenus réels.

La BD fait encore un saut dans temps. On est propulsé en mai 1985 sept mois après la fermeture du portail dans le laboratoire d’Hawkins. Mike, Lucas, Will et Dustin ont grandi. Ils intègrent Onze et Max à leur cercle.

Une vraie plus-value à la série

Dungeons & Dragons renforce leur amitié et les aide à surmonter les épreuves des derniers mois.

Ce nouveau comics est plus riche que les autres volets de cette série. Il nous fait découvrir les quatre garçons avant le début de la série avec comme point de départ Dungeons & Dragons.

Le jeu devient ensuite un fil rouge qui aide à souder cette fine équipe pour faire face aux horreurs du Monde à l’envers. On apprécie également les illustrations des phases de jeu nous qui nous font plonger dans un univers d’Heroic Fantasy qui rompent avec celui de Stranger Things.

Stranger Things et Dungeons & Dragons est une vraie valeur ajoutée pour la série de Netflix.

