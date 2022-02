BEM – L'adaptation en manga d'un anime culte au Japon - IDBOOX

BEM est un Shonen inspiré de la série TV culte Yokai Ningen Bem diffusée pour la première fois au Japon en 1968.

BEM est la troisième adaptation en manga de l’anime Yokai Ningen Bem considéré comme un chef-d’œuvre du genre depuis 1968. L’histoire a été transposée plusieurs fois à la télévision, au théâtre ou au cinéma.

BEM – L’adaptation d’un anime culte

Cette version a été confiée Mosahe Nohara et elle est publiée en France par Panini Manga. Elle s’inspire plus particulièrement de l’anime BEM, l’homme fantôme diffusé au Japon entre juillet et octobre 2019.

De quoi parle BEM ?

L’action se situe dans la ville de Libra-City séparée en deux zones. La population aisée vit dans l’Upper et les pauvres habitent dans l’Outside. La ville est sous la coupe de l’Assemblée invisible, une mafia sans pitié. Elle crée des hommes fantômes, des humains améliorés qui sèment la terreur.

Bem, Bela et Belo font partie de ces humanoïdes mais ils ont décidé de combattre le mal pour défendre les humains. Comme les X-Men chez Marvel, ils sont des super-héros justiciers incompris et mal aimés ce qui ne facilitera pas leur mission.

Un manga qui reflète son époque

Si aujourd’hui le scénario de BEM peut paraître commun il faut le replacer dans son contexte. BEM reflète le Japon de 1968. La Guerre du Vietnam s’invite dans le pays avec la révolte étudiante, des grèves, des combats très violents et la formation de groupuscules terroristes.

L’économie japonaise est en plein essor mais il y a beaucoup de laissés-pour-compte que la société ne veut pas voir. Le Japon oscille entre euphorie et idées noires. BEM est un vrai choc.

Avec les années, le message reste toujours d’actualité et le manga captivant. Ce premier volume nous fait découvrir tour à tour Bem, Bela et Belo avec leurs interrogations sur le monde qui les entoure.

La suite devrait être toute aussi captivante. Compte tenu du succès de BEM au Japon, cette adaptation ne pouvait pas se rater. Le manga est porté par les dessins percutants de Mosahe Nohara ainsi que par un découpage dynamique de l’histoire.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le volume 1 et cliquez sur ce lien pour le volume 2.

Envie de lire des Manga ? Découvrez d’autres livres ici