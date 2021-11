Chats d’artistes, quand les chats sont des influenceurs - IDBOOX

Les chats suscitent des passions ! « Chats d’artistes » est un livre original qui démontre à quel point les matous sont importants dans l’art.

Ici on ne parlera pas forcément de l’apparition des chats dans les œuvres d’art à travers les siècles mais plutôt de la passion suscitée par ces félins chez les artistes.



Anne Davis et Bertrand Meyer-Stabley expliquent à merveille dans Chats d’artistes (Ed. Bartillat) à quel point ces animaux sont indispensables à de nombreux artistes. A la fois muses et influenceurs, ils inspirent et sont omniprésents dans la vie personnelle des créatifs, ils sont aussi, aux premières loges des mouvements artistiques.

Basquiat, Picasso, Dali, Foujita, Marie Laurencin, 27 artistes sont évoqués dans ce livre. Les auteurs expliquent leur travail et surtout la passion véhiculée par les chats !

C’est passionnant, plein d’anecdotes et de photographies, c’est un focus original et inédit pour parler d’Art avec le grand A de chAt !

