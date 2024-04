Chu Teh-Chun: In Nebula un livre sur le peintre maître de la couleur et de l’abstraction

Matthieu Poirier signe un très beau livre sur le peintre chinois Chu Teh-Chun (1929 – 2014).

Cette monographie, vient de paraître aux éditions Gallimard à l’occasion de l’exposition consacrée à l’artiste, qui ouvrira ses portes le 20 avril à la Fondation Giorgio Cini à Venise.





Chu Teh-Chun: In Nebula est un magnifique ouvrage en français et en anglais de 240 pages, abondamment illustré des œuvres du peintre maître de la couleur et de l’abstraction.

Installé en France en1955, Chu Teh-Chun a acquis une renommée internationale pour son style novateur. Il intègre les techniques de la peinture traditionnelle chinoise à l’art abstrait occidental. Son style, reconnaissable entre tous, s’exprime notamment dans le paysagisme abstrait.



Son travail a été influencé par des artistes tels que Francisco Goya, El Greco et Nicolas de Staël. On le considère comme un maître de l’abstraction lyrique, un mouvement pictural qui privilégie l’inspiration spontanée et la liberté d’expression.

Pour ces raisons et bien d’autres, l’art de Chu Teh-Chun mérite d’être célébré et admiré. Plusieurs de ses œuvres procurent un sentiment de plénitude, comme suspendu dans le temps.

Citons par exemple « Lumière du soir », composée de couleurs vibrantes et de formes dynamiques évoquant une atmosphère enchanteresse. « Voyage dans l’espace » représente des paysages abstraits qui semblent s’étendre à l’infini, invitant le spectateur à un voyage cosmique.



Dans Chu Teh-Chun: In Nebula, l’auteur, gratifie les amateurs d’art contemporain de commentaires et d’analyses pointues passionnants.

Pour ma part, il m’a suffi de me plonger dans ses toiles pour me faire une idée sur cet artiste qui ne ressemble à aucun autre et qui suscite des sentiments mitigés, parfois empreints d’une certaine sérénité.

Présentation de l’éditeur de Chu Teh-Chun: In Nebula

Chu Teh-Chun (1920-2014) est un acteur majeur de la peinture gestuelle abstraite. Né en Chine au sein d’une famille d’amateurs d’art, il est formé à l’Académie des beaux-arts mais subit la guerre sino-japonaise, des tragédies familiales, la disparition quasi totale de ses oeuvres de jeunesse puis l’exil – en 1949 vers Taïwan et en 1955 vers Paris, où il s’installe enfin. C’est dans ce cadre apaisé que son abstraction orageuse voit le jour. Excluant toute géométrie patente, celle-ci est constituée de nébuleuses et autres maelströms polychromes, modelés par de puissants effets de clair-obscur.

Atmosphérique et hors échelle, chaque tableau est une matrice où notre vision se projette et s’abîme, nous faisant perdre tout repère spatial ou sémantique. Nourri de peinture tant classique que moderne, tant asiatique qu’occidentale, Chu formule la sensation mnésique du paysage, l’essence dynamique du geste et le surgissement de la lumière.

La mise en perspective historique, au gré de parallèles, analogies et autres résonances, nous invite à cerner la singularité d’un régime abstrait sous-tendu par la logique organique du vivant, les formes et les forces de la nature, leurs phénomènes naturels, leur fluidité éruptive et leurs révolutions cosmogoniques. Car Chu s’est longtemps trouvé quelque peu en marge de son époque, en raison peut-être d’une personnalité réservée et d’un rejet de principe de toute stratégie commerciale.

L’objet de cette monographie est donc, à l’aune du recul historique et du succès actuel de l’oeuvre, de qualifier certains de ses enjeux esthétiques et d’aider à dissiper quelques malentendus qui ont pu entourer sa réception.