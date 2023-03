Comment va la nuit ? – Un roman noir compte à rebours

Comment va la nuit ? est un thriller psychologique captivant de Christian Carayon paru aux Editions Hervé Chopin.

Ce roman noir se distingue dans un premier temps par sa construction originale. L’histoire commence par la fin. On découvre un homme qui marche seul dans la nuit noire et qui s’effondre dans la neige.

Un triller psychologique à l’envers

Qui est-il ? C’est ce que nous invite à découvrir Christian Carayon à travers son parcours de vie. Il nous fait remonter le temps avec une chronologie inversée. Elle donne une saveur particulière au roman. On ne sait rien de lui de cet homme rude qui vit quasiment en ermite. Il est entouré de mystères.

A travers plusieurs épisodes de son existence, nous allons apprendre à le connaître et découvrir les personnes importantes dans sa vie. C’est un peu comme une enquête dans laquelle on assemble les morceaux d’un puzzle. On n’a qu’une envie c’est d’avancer dans le livre pour découvrir comment il en est arrivé là et d’où lui vient cette rage.

Enfant, adolescent, adulte, nous sommes entrainés dans le tourbillon de sa vie. L’histoire est prenante, émouvante, touchante mais aussi difficile. L’auteur en profite pour traiter avec finesse certains sujets graves comme le harcèlement et la violence faite aux femmes.

Comment va la nuit ? est l’histoire d’une vie cabossée. C’est une belle découverte et on vous recommande vivement de le lire.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

De quoi parle le roman Comment va la nuit ?

Anthony Malo est en train de mourir. Seul. Il laisse comme un appel, une couverture qui lui a été offerte il y a très longtemps par une femme qu’il a aimée. De l’épilogue au prologue, en passant par les livres 3, 2 et 1, le lecteur va remonter le fil de l’histoire et comprendre pourquoi cet homme a décidé de finir sa vie ainsi.

Pourquoi son corps et son âme sont marqués de tant de cicatrices, pourquoi il a choisi de vivre comme un ermite au milieu des montagnes hostiles, pourquoi il a déposé ce vieux cadeau du premier amour de sa vie sur le pas de sa porte, avant de s’écrouler dans la neige…