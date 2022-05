Comprendre la littérature de jeunesse, le livre du Mooc

Comprendre la littérature de jeunesse, est le livre du Mooc dispensé par l’Université de Liège.

Cet ouvrage devenait indispensable pour les professionnels et les amateurs de la littérature de jeunesse.

Comprendre la littérature jeunesse, (Pastel / Ecole des loisirs) complète le Mooc de l’université de Liège (Belgique) : Il était une fois la littérature de jeunesse dispensé déjà deux fois sur la plateforme Fun-mooc.

La préface : “Défense et illustration de la littérature de jeunesse” est rédigée par Michel Defourny, spécialiste en littérature de jeunesse. Il nous plonge dans l’histoire de la littérature de jeunesse et son évolution.

L’ouvrage est ensuite décliné en plusieurs chapitres avec des articles, des interviews de professionnels, des références, des rappels historiques, des bibliographies.

En fin de chapitre, un quiz identique à celui du Mooc permet de confirmer les acquis.

Tour d’horizon des chapitres abordés

Tout d’abord, il y a une invitation à parcourir le chemin du livre avec sa réception et sa censure.

Puis, on aborde le sujet de l’album avec sa définition, son fonctionnement et ses différentes perspectives.

Vient ensuite, le roman pour adolescents avec son évolution, une présentation des différentes sortes de romans dont le roman d’initiation.



Le livre traite ensuite du sujet des auteurs et des éditeurs pour comprendre leurs fonctionnements.

Enfin, le numérique et le livre jeunesse sont évoqués avec des points de vue sur l’univers numérique, les blogueurs, les chroniqueurs, les lecteurs, les éditeurs…

Un point est proposé aussi sur les communautés d’auteurs et de lecteurs qui prouvent aux adultes qu’ils écrivent et lisent …mais entre eux !



Sont aussi évoquées les différentes créations numériques en littérature de jeunesse : les ebooks, les applications, le livre augmenté, le livre audio, les podcasts…dont le modèle économique a du mal à progresser tant les écrans sont décriés sauf pour les publics avec des difficultés de lecture.

Le livre mentionne aussi en quoi le numérique peut être utile pour les publics empêchés avec des plateformes comme Mobidys.

Pour finir, les auteurs font un petit focus sur le livre jeunesse et ses dérivés.

Mon avis

Avec des textes clairs enrichis par de nombreuses références biographiques et bibliographiques, les interviews qui lui donne vie ainsi que les illustrations sélectionnées avec soin, Comprendre la littérature de jeunesse, peut devenir un incontournable pour les professionnels, les chercheurs…

Un livre à conseiller pour découvrir les trésors de la littérature de jeunesse et les différents points de vue des protagonistes de la chaine du livre.

Mais je trouve dommage que le numérique soit abordé si timidement. De nombreux exemples de plateformes ou sites proposant des livres à lire, à écouter comme Storyplayr, Whisperies…manquent à l’appel.

Nous sommes au 21e siècle, il serait temps de réellement se mettre à réfléchir à l’introduction des créations numériques qui sont des petits bijoux. Celles-ci ne demandent qu’à être connues et reconnues par les médiateurs en littérature de jeunesse.

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Les auteurs : Valerie Centi, Vinciane D’Anna, Daniel Delbrassine et BJörn-Olav Dozo .