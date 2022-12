Conseil de lecture – Légendes de France, les mystères de l’Hexagone

Découvrez les plus grands mystères et les légendes des régions de France dans un ouvrage richement illustré.

Nous vous avions déjà parlé des Légendes de Paris parus aux éditions Webedia Books. Guillaume Bertrand récidive nous sortons de l’enceinte de la capitale. Cette fois, l’auteur nous invite à découvrir les légendes dans tout l’Hexagone.

Tel un passeur d’histoires Guillaume Bertrand nous remémore ces légendes vivaces qui ont construit l’histoire de nos régions et de France. Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Ile-de-France, Lille, Fort-de-France, cet ouvrage rassemble plus d’une centaine de récits folkloriques.

On voyage à travers une douzaine de régions et 18 villes.

La France une terre de mythes et de légendes

Fantôme mélomane du Luxembourg, Robert le diable, le Varou Normand, Korrigans, la Dame Blanche, le livre aborde les mythes et légendes de nombreuses créatures célèbres et d’autres moins connues.

L’auteur fait aussi le portrait d’hommes et de femmes célèbres entourés de mystères comme Léonard de Vinci, Charlemagne ou Jeanne d’Arc.

Chaque légende est expliquée et richement documentée avec des illustrations, des croquis et des photos. De nombreuses anecdotes complètent ces fiches pour rendre encore plus inquiétantes ces légendes.

Ce périple à travers la France est captivant. On apprend beaucoup de choses et après avoir lu ce livre vous ne verrez plus les villes françaises de la même façon. Vous éviterez sûrement de regarder au fond du prochain puit que vous croiserez dans les environs de Bordeaux par peur de croiser le regard du Basilic de la rue du Mirail.

Légendes de France est une très bonne idée de cadeau à offrir ou à s’offrir.

