Conseil de lecture manga – Breakdown Tome 1

Breakdown est l’œuvre de Takao Saito également à l’origine de Golgo 13. On a lu le tome 1 de Breakdown édité chez Vega Dupuis.

Breakdown – Ce qu’on en pense

Breakdown est un manga « catastrophe » captivant. Après un cataclysme naturel le héros passe en mode survie. Il est affublé de son patron sans scrupule qui ne pense qu’à lui.

On retrouve dans cette histoire les thèmes chers à Takao Saito la complexité de la nature humaine et l’écologie. Des messages sur la préservation des animaux et de la nature sont distillés tout au long de l’histoire.

Le style graphique de Takao Saito est immédiatement reconnaissable. Les personnages semblent maladroitement dessinés mais c’est pour mieux souligner leur personnalité. Les visages sont très expressifs. Ils sont parfois en décalage avec la minutie de l’arrière-plan. Cela renforce l’intensité des scènes.

Les deux protagonistes doivent faire face à des situations tragiques et surmonter de nombreux obstacles. Breakdown est un manga réaliste et la mort est omniprésente. Breakdown est un historie en 4 tomes. Ce tome 1 est excellent, on espère que la suite sera du même niveau.

Breakdown T1 – Le résumé de l’histoire

L’astéroïde Wilby est l’un de ces corps célestes qui représentent une menace mortelle de collision avec la Terre !

Malheureusement, les tentatives d’interception à l’aide de missiles échouent, et l’astéroïde plonge dans l’océan Pacifique, déclenchant ainsi une catastrophe naturelle d’envergure mondiale !

Misato Otomo, un enquêteur travaillant pour le service d’information d’une chaîne de télévision, survit miraculeusement au cataclysme.

