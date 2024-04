Conseil de lecture manga – Chroniques de la mariée de Bretagne

Chroniques de la mariée de Bretagne est un manga de Junji Takehara édité chez Kurokawa. Voici ce qu’on en pense.

Non le manga Chroniques de la mariée de Bretagne n’est pas sponsorisé par Tipiak et il ne raconte pas les tendres années de Jeanne Guéguen. Ce tome 1 est même très loin de la romance.

Chroniques de la mariée de Bretagne – Ce qu’on en pense

En ouvrant ce manga préparez-vous à être propulsé au cœur de la Bretagne médiévale avec toute la violence de cette époque. L’auteur est un grand fan des chevaliers en armure et des cottes de mailles.

L’idée d’une grande fresque épique dans le duché de Bretagne au XIIIème siècle s’est donc rapidement imposée à lui. Junji Takehara s’est consciencieusement documenté pour que son manga soit empreint de réalisme.

Notre duo de héros va croiser les grands noms de l’histoire de la Bretagne. L’auteur s’est même risqué à glisser quelques mots de breton au fil des pages.

Le scénario reprend le cocktail classique : meurtre, trahison, vengeance. Cependant, l’auteur ajoute à ce récit une touche d’originalité.

Junji Takehara joue avec l’apparence de ses personnages. La mariée est très loin de l’image d’Epinal. Elle se déguise en homme pour exister et certains hommes ont les traits d’une femme.

Le résultat final est une histoire rythmée et pleine d'action. On ne s'ennuie pas une seule minute. Chroniques de la mariée de Bretagne est une bonne surprise avec un scénario solide dans lequel on est tout de suite immergé.

Chroniques de la mariée de Bretagne T1 – Le résumé de l’histoire

XIIIe siècle, Bretagne…Thomas, un héraut, arpente un champ de bataille au péril de sa vie. À la fin de la bataille, il se voit confier une nouvelle mission : trouver une épouse pour l’héritier du duc de Bretagne !

Afin de s’acquitter de sa tâche, Thomas se rend à un tournoi en quête d’ André le Bleau, un ami de son seigneur… Mais il va tomber nez à nez avec Andrée, une ravissante jeune fille habillée en chevalier, qui semble vouloir attenter à la vie du duc !

