Conseil de lecture manga – Kotaro en solo

Vous connaissez certainement Kotaro en solo à travers la série animée Netflix. Le personnage de Mami Tsumura existe aussi en manga publié chez Panini Manga.

Kotaro en solo – Ce qu’on en pense

Kotaro en solo fait partie des bizarreries qui sont de vraies petites perles quand on prend le temps de les savourer. Quand on commence on ne peut plus le lâcher.

L’histoire est hors sol mais on marche à fond. Les personnages sont attachants et complétement loufoques. Le manga alterne entre la comédie et le drame.

On porte un regard plein de tendresse sur ce petit garçon de 4 ans qui se comporte comme un grand et qui a en même temps des réactions d’enfant. Kotaro en solo est très intrigant.

Ne vous limitez pas à la série Netflix le manga est aussi une vraie pépite.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 1.

Suivez ce lien pour acheter le tome 2.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 3.

Suivez ce lien pour acheter le tome 4.

Kotaro en solo – Le résumé de l’histoire

À 4 ans, Kotaro vit seul en ville, dans un modeste appartement. Où sont ses parents ? Comment s’en sort-il au quotidien ? D’où vient l’argent qui lui permet de vivre ? En tout cas, il peut compter sur ses voisins pour ne pas s’ennuyer ! Il y a Shin Karino, un mangaka un peu fainéant qui peine à rencontrer le succès.

Pas très loin, une femme travaille la nuit dans un club privé. Quant à l’homme qui habite à l’étage du dessous et qui est toujours en costume, il est le parfait cliché d’un yakuza. En dépit de sa situation saugrenue, et même s’il parle comme un seigneur féodal, Kotaro semble parfois moins bizarre que ses voisins !

