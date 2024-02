Conseil de lecture manga – Le goût des fraises

Le goût des fraises est un nouveau manga de Irono édité chez Kurokawa. Délectez-vous avec cette savoureuse comédie romantique.

Le goût des fraises – Ce qu’on en pense

Le goût des fraises est une RomCom en 4 tomes. Cette histoire d’amour insolite se déroule dans une exploitation de fraises. Les japonais louent un véritable culte à ce fruit. C’est donc le lieu parfait pour y situer une histoire d’amour magique.

Le manga aborde les thèmes des relations amoureuses et de la différence d’âge dans un couple. Les deux protagonistes sont maladroits et attendrissants. C’est mignon et surtout respectueux.

Le goût des fraises est un manga Feel Good qui va dès les premières pages vous donner envie de manger d’en manger.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l'acheter.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 2.

Le goût des fraises – Le résumé de l’histoire

Sara, une étudiante de 20 ans, remplace temporairement son grand-père dans l’exploitation de fraises familiale, avec l’aide de Minori Sugiura, un producteur de 33 ans.

D’abord effrayée par son nouveau collègue, Sara va découvrir une facette inattendue de lui, donnant naissance à des sentiments…

De son côté, Minori est sous le charme, mais peine à exprimer ce qu’il ressent pour la jeune femme…

