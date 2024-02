Conseil de lecture manga – L’habitant de l’infini Tome 3

Le tome 3 du manga L’habitant de l’infini et sa suite Bakumastu sont sortis chez Sakka. Découvrez notre avis sur cette fresque historique qui va vous plonger sabre à la main au cœur du Japon.

Tome 3 L’habitant de l’infini – Ce qu’on en pense

L’habitant de l’infini confirme son statut de manga incontournable si vous aimez les épopées historiques et les combats de sabre. Cette histoire se décline en deux séries. La première est une réédition en double volume et la deuxième est sous-titrée Bakumatsu. Elle est inédite en français.

Nous en sommes au tome 3 et l’une comme l’autre sont incroyables. Le scénario est de haute volée et les dessins impressionnants. Il s’en dégage une intensité et une force passionnante.

Le scénario comme les combats sont très réalistes. L’auteur dépeint la noirceur de l’âme humaine sans rien édulcoré. Certaines scènes sont à déconseiller aux âmes sensibles.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 3 de Bakumatsu.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 3.

Conseil de lecture manga numéro 2 pour le week-end L’habitant de l’infini. Une pure merveille violente et realiste pour les amoureux du Japon et des combats de sabre. @MangaSakka #manga #lecture #japon pic.twitter.com/eHIrxIvDYv — IDBOOX (@IDBOOX) February 2, 2024

L’habitant de l’infini Bakumatsu T3 – Le résumé de l’histoire

En 1864, quatre-vingts ans après la fin de son combat contre l’école du Ittôryû, Manji, samouraï immortel, mène une vie retirée, jusqu’au jour où il est rattrapé par le tumulte de la nouvelle époque qui s’annonce…

Sur fond d’ouverture forcée du Japon à l’Occident après plus de deux siècles d’isolement, Manji se retrouve mêlé aux jeux de pouvoirs et à la guerre sanglante que se livrent les partisans de la restauration de l’empereur et les forces fidèles au shogun en place.

De quel côté l’immortel fera-t-il pencher l’Histoire d’un pays sur le point de sombrer dans la guerre civile ?

L’habitant de l’infini T3 – Le résumé de l’histoire

Samouraï sans maître errant sur les routes du Japon médiéval, Manji est immortel : il porte en lui un mystérieux ver qui guérit ses plus terribles blessures. Il ne recouvrera sa mortalité que lorsqu’il aura expié ses crimes en sabrant mille scélérats.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités