Conseil de lecture webtoon – Le retour du clan Hwasan

Le retour du clan Hwasan est un nouveau webtoon papier édité chez Sikku. Découvrez notre avis sur cette série historique pleine d’action.

Le retour du clan Hwasan T1 et T2 – Ce qu’on en pense

Le retour du clan Hwasan est un webtoon qui surfe sur la vague Shonen. C’est une série historique pleine d’action et d’humour.

Le héros est légendaire maître épéiste qui se réincarne dans le corps d’un frêle garçon. La touche d’originalité provient du fait qu’il se souvient de son passé. Ce décalage entre les capacités physiques et mentales du héros est amusant.

L’histoire est illustrée par des graphismes magnifiques et un style dynamique. Les personnages sont très expressifs et les combats pleins de force. Les deux premiers tomes de cette quête initiatique donnent envie d’aller plus loin.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 2.

Le retour du clan Hwasan – Le résumé de l’histoire

Cheongmyeong, légendaire maître épéiste de l’illustre clan Hwasan, perd ses alliés et la vie dans un combat contre le chef suprême du culte démoniaque, Cheonma. Il se réveille cent ans plus tard, dans le corps affaibli d’un enfant mendiant.

Alors que sa mémoire est intacte, sa force physique n’est plus celle de l’épéiste qu’il était, et son clan a perdu sa renommée. Afin de retrouver ses pouvoirs, Cheongmyeong s’embarque dans une quête épique et périlleuse…

