Conseils de lecture – 2 BD originales, pleines d’action et décalées

L’éditeur Black River a sorti Marjorie Finnegan Criminelle Temporelle et Les Sept Lames, deux 2 BD captivantes, décalées et déjantées.

BD – Marjorie Finnegan Criminelle Temporelle

Marjorie Finnegan Criminelle Temporelle est l’oeuvre de Garth Ennis et de Goran Sudzuka. Cette BD est un véritable petit bijou.

C’est un ovni Irrévérencieux au niveau du scénario comme des dessins. Il dénonce les travers de l’Amérique moderne à travers une histoire loufoque de voyage dans le temps.

Marjorie saute d’une époque à l’autre pour voler tous ce qui lui fait envie sans se soucier des conséquences sur la ligne temporelle. Elle est accompagnée sa course folle par Tim qui n’est autre qu’une tête parlante dans une boite. Ce duo est pourchassé par un impitoyable marshal qui n’est autre que sa sœur qu’elle a martyrisée quand elles étaient enfant.

Parallèlement à cela, le mal incarné veut se servir du voyage temps le temps pour réécrire l’histoire à son avantage.

Un voyage dans le temps déjanté

Ne cherchez pas de repère ou de logique. Les époques se mélangent et tout est chamboulé. Elle joue du fusil à pompe dans l’Egypte ancienne et les viking se retrouvent à manœuvrer des canons de la Seconde guerre mondiale.

Les personnages sont à la hauteur du scénario. L’Ex petit-ami de Marjorie est une sorte de diablotin rouge et elle tombe amoureuse en prison d’un vélociraptor. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Ce joyeux foutoir n’est bien sûr qu’un prétexte pour aborder différents sujets qui plombent nos sociétés modernes. Marjorie Finnegan Criminelle Temporelle est un voyage dans le temps choc, violent sans concession. Marjorie Finnegan Criminelle Temporelle est une pépite incontournable.

BD – Les Sept Lames

Les Sept Lames est l’œuvre d’Evan Daughterty qui a écrit les films Ninja Turtles, Tonb Raider, Divergent, Blanche Neige et le Chasseur et de Riccardo Latina dessinateur de comics et de jeux vidéo.

Cette BD qui nous plonge dans une grande aventure sur le mode cape et d’épée. Pour l’occasion d’Artagnan ressort son costume de mousquetaire afin de mener un ultime combat contre le Cardinal de Richelieu. Celui-ci a fait un pacte avec le diable pour s’emparer du pouvoir.

Le retour de D’Artagnan

D’Artagnan va former une équipe composée de 6 héros de légendes pour combattre son ennemi juré. Il va réunir : Don Juan, Cyrano de Bergerac, Catalina, Capitaine Blood, La Maupin et Amhed le voleur de Bagdad.

Cette histoire ressemble beaucoup à la Ligue des gentlemen extraordinaires. Ils doivent s’unir pour faire face à une menace qui les dépasse individuellement.

La construction est classique. On passe par plusieurs phases : le recrutement de chaque membre de l’équipe, la mise au point d’un plan puis l’affrontement final. L’action est menée sans temps morts et le fait de rassembler tous ces personnages rend cette histoire encore plus captivante.

On a même le droit à un invité surprise dans la personne de Faust. Les Sept Lames est un récit d’aventure solide et efficace.

