Conseils de lecture – 2 BD pour naviguer entre l’univers de Dune et l’autre monde

Nous vous conseillons deux BD pleines d’action et d’aventures à lire pendant les vacances. Science-fiction ou fantastique, publiées chez Huginn & Muninn. Faites votre choix.

Nous avons sélectionné deux BD à glisser dans vos valises avant de partir en vacances. Menez une enquête entre le monde des morts et des vivants ou lancez-vous dans la grande bataille d’Arrakeen sur la planète Dune.

BD Grim Tome 1

Auteurs : Stephanie Phillips, Flaviano et Rico Renzi

Grim est une nouvelle série de l’éditeur De quoi parle la BD Grim ? Stephanie Phillips, Flaviano et Rico Renzi nous invitent à découvrir le monde de l’au-delà en compagnie d’une faucheuse d’âme.

Jessica est morte mais son périple ne fait que commencer. Devenue faucheuse dans l’au-delà, elle doit mener les âmes défuntes vers leur destination finale. Contrairement à ses collègues, elle ne se souvient pas de la cause de son propre décès et va partir à la recherche de ses origines. Mais avant cela elle devra résoudre un mystère plus épineux : la Mort a disparu !

A la lecture de ces quelques lignes, on pourrait presque croire que ce scénario est l’œuvre de Terry Pratchett. Son côté sombre et violent nous rappelle vite qu’on en est très loin. Grim et une sorte d’enquête macabre entre le monde des morts et des vivants.

L’histoire comme l’illustration des enfers sont originales. Elle regorge d’idées et de trouvailles pour illustrer l’autre monde. Il est organisé, ordonné et il y a même des prisons.

La BD est en plus servie par des dessins splendides et des couleurs qui nous plongent tout de suite dans l’ambiance macabre de cette chasse aux âmes.

BD Dune Chroniques d’Arrakeen

Auteurs : Herbert Brian (Auteur), Anderson Kevin J. (Auteur), Gorham Adam (Illustrations)

La deuxième partie du film Dune sortira au cinéma le 1er novembre 2023. En attendant vous pouvez vous replonger dans au coeur de la bataille entre les Atréides et les Harkonnen avec la Dune Chroniques d’Arrakeen.

Cette BD est un One Shot. Elle abrite deux nouvelles liées à la bataille d’Arrakeen. Elles sont l’œuvre de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, les auteurs du best-seller Avant Dune : La Maison des Atréides.

Ce recueil est l’adaptation graphique des nouvelles « Le sang du Sardaukar » et « Le murmure des mers des Caladan ». Les deux nouvelles font honneur au Dune original de Frank Herbert. Elles étendent avec fidélité l’univers complexe de l’auteur.

Les deux nouvelles sont magnifiquement illustrées mais on a une nette préférence pour le style de la première. Les dessins sont plus fins et plus détaillés.

Le résumé de Dune Chroniques d’Arrakeen

La planète appelée Dune est au centre des convoitises d’un empire galactique féodal où des familles vassales s’affrontent.

L’une de ses cités, Arrakeen, le nouveau fief du clan Atréides, est retombée aux mains de leurs ennemis les Harkonnen, grâce à l’armée d’élite de l’Empire composée des impitoyables Sardaukars.

Ce recueil abrite deux récits liés à cette terrible bataille : l’une narre les origines troubles d’un Sardaukar qui, lors de ce combat, va devoir choisir entre son devoir et le pardon ; et l’autre le terrible destin des quelques rescapés de la famille des Atréides, à la recherche d’un peu d’espoir dans les ténèbres…

