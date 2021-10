Conseils de lecture - 3 mangas à dévorer ou pas ce week-end - IDBOOX

Plongez au cœur des MMORPG virtuels, vivre en colocation après un deuil ou se glisser dans la peau du petit fils de Lupin, vous avez le choix pour vous évader ce week-end avec notre sélection de mangas.

Lupin The Third – Anthology par Monkey Munch (Kana)

A propos de la BD

La série Lupin III de Monkey Punch a marqué l’histoire du manga et influencé toute une génération d’auteurs de mangas et d’animés. Retrouvez dans cette anthologie tous les meilleurs moments des aventures cultes du plus célèbre des voleurs aux multiples visages !

Au travers de onze histoires courtes, sélectionnées avec soin par le dernier éditeur de l’auteur, vous êtes conviés à pénétrer cet univers énergique, loufoque, iconoclaste, parfois déconcertant, mais assurément réjouissant !

Ce qu’on en pense

Comme j’ai pu le lire sur un autre site avant l’écriture de ma critique, l’anthologie ne s’adresse PAS DU TOUT aux gens qui ne sont pas familiers avec l’univers de Lupin III, comme moi.

Par conséquent, je n’ai pris aucun plaisir avec la lecture de cette œuvre. Les onze histoires n’ont que peu d’intérêt si ce n’est que l’auteur semble vouloir glisser du cul à tour de bras.

Visuellement certaines histoires semblent dessinées à l’arrache et auraient mérité un remaster. J’aurais aimé qu’on m’invite dans des récits beaucoup plus longs que des scénettes aussi courtes. Bref, regardez plutôt la série sur Netflix avec Omar Sy.

Shangri-la Frontier T1 par Katarina et Ryosuke Fuji (Glénat)

A propos de la BD

Sunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier, qui voue sa vie à s’essayer aux pires “bouses“ : scénario bancal, bugs dans tous les sens… il se délecte à déjouer tous ces pièges !

Mais lorsqu’il décide pour une fois de s’attaquer au MMORPG Shangri-La Frontier, un Greatest Of All Time aux trente millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu’il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d’une épreuve encore plus corsée.

Et tout ceci, affublé d’un masque ridicule ! Suivez notre héros pour vous aventurer avec lui dans un monde de fantasy, vous mesurer aux monstres légendaires, (faire un peu de levelling entre deux missions), collaborer avec les meilleurs joueurs… et surtout n’oubliez pas de sauvegarder avant que vos points de vie n’arrivent à zéro !

Ce qu’on en pense

J’ai adoré ce manga dans l’univers des MMORPG et de la réalité virtuelle. Comme tout bon shônen, notre héros va tout faire pour avoir le meilleur level dans le jeu. Il nous est dit que 7 boss légendaires qui n’ont jamais été battus attendent les plus téméraires des joueurs.

Bon, sans surprise, on se doute qu’il va en dégommer au moins un avant la fin de l’aventure, mais pour l’instant il doit grimper en XP. Personnage attachant, œuvre remplie d’humour et univers vidéoludique : un condensé parfait pour me plaire et j’espère qu’il en sera de même pour vous tous !

Entre les lignes T1 et T2 par Tomoko Yamashita (Kana)

A propos de la BD

À 15 ans, Asa perd ses parents dans un accident de voiture. Elle est recueillie par sa tante Makio, 35 ans, sœur cadette de sa mère. Makio est autrice de romans pour adolescentes, mais elle vit plutôt recluse, car elle n’est pas à l’aise en société. L’arrivée d’Asa va bouleverser la vie des deux femmes.

Asa découvre soudain le monde hors de son cocon familial et n’est pas habituée à quelqu’un comme sa tante, qui lui parle avec autant de franchise, quoique souvent avec maladresse. Makio, de son côté, n’est pas familière d’une cohabitation avec quelqu’un à qui il faut montrer la voie.

Chacune va ainsi devoir faire un travail sur soi. L’une pour faire le deuil de ses parents disparus trop soudainement et s’ouvrir au monde. L’autre pour accepter la présence d’une autre personne dans son quotidien et approfondir la question du sens de la famille et des liens qu’elle induit et des sentiments qui s’y rattachent.

Ce qu’on en pense

Ces deux premiers tomes pilotes sont vraiment pas mal et offrent un support réel à la gestion du deuil et le chamboulement qui en découle quand on devient soudainement orphelin et qu’on doit vivre ailleurs.

On va ainsi suivre la colocation entre la tante et la nièce dans une période dramatique de la vie de la petite. Qui plus est, celle-ci étant à l’adolescence, ce n’est clairement pas le moment idéal pour la bombarder d’émotions supplémentaires.

Récit touchant et protagonistes attachants, on prend plaisir à les voir évoluer et s’apprivoiser l’une l’autre au fil de l’histoire.

