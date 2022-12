Conseils de lecture – 3 romans à savourer au chaud avant Noël

Nous avons préparé une sélection de 3 romans pleins de surprises à déguster et à savourer avant Noël où à mettre au pied du sapin.

Polar historique, science fiction historique, Cosy Mystery, Fantasy uchronie, cette sélection ne vous laissera pas indifférent si vous cherchez un livre original et plein de surprises pour terminer l’année 2022 en beauté.

Les Chroniques de St Mary, Haut les cœurs

Auteur : Jody Taylor

Editeur : Editions Hervé Chopin

Haut les cœurs est le dixième tome des aventures de St Mary. Comme le temps passe vite aux côtés de l’imprévisible Madelaine Maxwell. A chaque nouvelle aventure, Jodi Taylor réussit à nous surprendre. Elle mélange avec habilité et ingéniosité action, science-fiction et histoire.

Ce mélange est toujours aussi explosif et captivant. Cette série est une merveille qui se déguste comme une friandise. On reste suspendu aux mésaventures des historiens de l’institut de St Mary empêtrés dans les chamboulements de la ligne temporelle.

Cette fois Maxwell passe du côté de la Police du temps et fait un saut dans le futur pour traquer le machiavélique Clive Ronan qui a juré sa perte. Comme d’habitude, la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour Max, elle doit remettre de l’ordre dans l’Histoire avec un grand H.

C’est le chaos au XVI siècle. La mauvaise reine Tudor accède au trône. Attention, Max arrive !

Au Service de Marie-Antoinette, Crime et chat qui ment

Auteur : Frédéric Lenormand

Editeur : Editions de La Martinière

Frédéric Lenormand est devenu un maître du « cosy mystery » avec sa série Au Service de Marie-Antoinette. Avec Crime et chat qui ment, il signe la huitième enquête de Rose et Léonard au service secret de sa majesté.

Après le sauvetage mouvementé du chevalier d’Eon, nos deux enquêteurs amateurs croisent le chemin du chevalier Florian, célèbre auteur de fables animalières. Ils vont investiguer dans les milieux à poils et à plumes sur ordre de la reine.

Elle vient d’inaugurer sa ferme de Trianon mais un riche vieillard a été assassiné. Le seul témoin est un chat qui lui avait été offert par sa gracieuse majesté. Tout son entourage semble suspect et l’enquête s’annonce plus mouvementée que jamais.

« Crime et chat qui ment » reprend les mêmes codes qui ont fait le succès des précédents volumes. Rose et Léonard ne cessent de se crêper le chignon mais sont inséparables. Les bons mots et les traits d’humour fusent tout au long de leurs échanges. On ne s’ennuie pas une minute.

Frédéric Lenormand a également la bonne idée d’intégrer dans le cercle des enquêteurs un personnage historique. Le chevalier de Florian a écrit une centaine de fables reconnues pour être les meilleures après celle de Jean de La Fontaine.

Ce huitième tome est fidèle à la série. C’est un roman historique frais, léger et plein de vie. Il met de bonne humeur et fait plaisir à lire.

Le Paris des merveilles, le royaume immobile

Auteur : Pierre Pevel

Editeur : Bragelonne

Le royaume immobile est le troisième volume de la série Le Paris des merveilles initiée par Pierre Pevel. L’actualité de l’auteur est chargée. Nous avions pu le rencontrer début novembre 2022 pour la sortie en BD du premier tome du Paris des Merveilles. Il fait à nouveau parler de lui avec la réédition de l’histoire parue en 2015.

Il ne s’agit pas d’un nouveau roman mais le livre revient avec une splendide couverture enluminée de dorures. C’est l’occasion idéale pour se replonger dans ce Paris féérique imaginé par l’auteur.

Si vous ne connaissez pas son œuvre, le cycle d’Ambremer Le Paris des merveilles est une vraie pépite de la Fantasy pleine de créativité.

La saga se déroule à Paris au début du XXéme siècle. Une porte dimensionnelle donne accès à Ambremer la capitale d’OutreMonde. Fées, sorciers, gnomes et autres créatures sont venus s’installer à Paris en y apportant leur magie et leurs problèmes.

Louis Denizart Hippolyte Griffont est le personnage central des romans. Mage du Cercle Cyan, il est également détective. Il croise sans cesse sur son chemin et pour son plus grand bonheur, l’intrigante Isabel de Saint-Gil, une fée renégate.

Dans ce troisième tome Griffont aide un ami accusé du meurtre d’un mage et Isabel essaye d’échapper à des anarchistes venus de l’OutreMonde. Les deux affaires pourraient-elles être liées ?

Si vous aimez la Fantasy, les univers gothiques et les histoires pleines de rebondissements, ne laissez pas passer Le Paris des merveilles, le royaume immobile. Profitez-en pour lire les deux autres volumes vous apprécierez encore plus ce roman.

