Conseils de lecture – 4 BD palpitantes et variées à lire ce week-end

Vous ne savez pas quoi lire ce week-end ? Nous avons préparé une sélection de 4 BD originales et captivantes chacune dans leur style.

Vous allez vous évader dans des univers variés. Faites votre choix : école de magie, monde post-apocalytique, univers dystopique ou Seconde Guerre Mondiale.

Amour fragiles – Au Crépuscule

Editeur : Casterman

Auteurs : Beuriot et Richelle

Au Crépuscule est l’épilogue de la grande saga historique Amour fragiles de Beuriot et Richelle. Ce tome 9 clos en beauté cette fresque monumentale qui traite sous un angle original la Seconde Guerre Mondiale.

Outre le comportement humain pendant l’occupation Nazi de la France, cette histoire fait un focus sur les relations amoureuses compliquées pendant cette période. Ce dernier opus nous transporte en 1945 alors que l’Allemagne est un champ de ruine.

Les habitants manquent de tout et des individus peu scrupuleux n’hésitent pas à profiter de la situation. C’est d’un réalisme effrayant.

Sourire d’acier – Submergée T2

Editeur : Glénat

Auteurs : Fabien Dalmasso

Nous avions particulièrement apprécié le premier tome de Sourire d’acier. Pour mémoire le titre de la BD fait référence à l’appareil dentaire que porte l’héroïne. Elle se balade toujours dans ce monde déserté par 90% de l’humanité.

Les survivants sont tous des menaces potentielles. Ils peuvent disjoncter à tout moment, emportés par leurs obsessions. Louna n’est plus seule dans son périple en dehors de la ville. Elle est accompagnée d’une bande d’amis qui peuvent aussi basculer dans la folie.

Ce nouvel opus est aussi rythmé, original et captivant. Cette suite est aussi plus sombre et plus mature. Elle nous réserve de vraie surprise avec une mémé affublée de bigoudis prête à tout pour nourrir son chien.

Le style emprunté au manga rajoute une petite touche de folie et colle parfaitement à l’histoire. Cette suite ne déçoit pas. Elle est à la hauteur du premier tome.

Joe – Dans l’univers de Meto

Editeur : Glénat

Auteurs : Yves Grenet et Maribel Conejero

Nous vous avions déjà parlé de la très populaire saga Meto d’Yves Grenet. L’auteur a créé une série dérivée baptisée Dans l’univers de Meto. Après Nestorius et Ursina, Joe est la troisième et dernière BD qui clos ce cycle.

Elle se penche une nouvelle fois sur un personnage pour nous éclairer sur certains aspects de ce monde dystopique sans pitié. Cette histoire indépendante complète les zones d’ombre du roman.

Amélia Woods – La confrérie

Editeur : Vent d’Ouest

Auteurs : Carole Breteau et Morgane Lafille

Amélia Woods – La confrérie est le deuxième volet de cette BD pour ado qui nous transporte dans l’Angleterre de la fin du XIXème. Cette histoire lève le voile sur l’identité exacte de cette jeune fille et ses origines.

Elle va intégrer une nouvelle école et se rapprocher un peu plus du cercle de la magie mais ce n’est pas sans danger. Suspense, intrigues, magie et histoire d’amour, tous les ingrédients sont réunis pour une suite réussie.

On apprécie toujours autant le style graphique emprunté aux webtoon qui donne une ambiance particulière à la BD.

