Conseils de lecture - 4 livres coups de coeur pour toute la famille - IDBOOX

Romans graphiques, mangas, comics & BD à découvrir au mois de septembre ! Voici une sélection pour toute la famille !

A Pink Story, de Kate Charlesworth (Casterman)

Résumé

En 1950, à la naissance de Kate, l’homosexualité masculine est passible d’emprisonnement. Mais l’homosexualité féminine n’a jamais constitué un délit au Royaume-Uni, ce qui rend les lesbiennes encore plus invisibles, y compris à leurs propres yeux.

En grandissant dans le Yorkshire, la jeune Kate est bien obligée de dénicher des modèles à suivre partout où elle le peut : dans la vraie vie, les livres, le cinéma et à la télévision. A Pink Story retrace l’histoire fascinante de la manière dont la Grande-Bretagne d’après-guerre est passée d’un pays hostile envers les « invertis » à l’univers LGBTQI+ actuel. Kate confronte les enjeux et les défis politiques de l’époque à son expérience personnelle : prise de conscience de sa propre sexualité, coming out vis-à-vis de ses parents, plongée dans la culture lesbienne et gay, mais aussi la perte d’amis chers à cause du sida.

Pourquoi le lire ?

« A Pink Story » n’est pas un simple guide dédié à une cause importante – il s’agit aussi d’un récit personnel. Graphiquement surprenant.

Cette belle découverte retrace la vie de l’autrice et présente donc également une histoire sociale : celle de la culture LGBTQI+ au XXe siècle.

Certes exhaustive, l’histoire n’en est pas moins captivante. L’ensemble est bien construit malgré quelques parties déroutantes qui freinent légèrement la fluidité de lecture (extraits incongrus de conversations, saut dans le temps…).

Ce roman graphique dense (320 pages) est drôle, inclusif, rempli de courage et d’amour. Une aventure humaine à lui seul.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Wynd T1, de James Tynion IX et Michael Dialynas (Urban)

Résumé

À première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à Pipetown, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wynd a aussi un secret : la magie coule dans ses veines, et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu’il ne doit sous aucun prétexte exhiber au grand jour.

Car, au sein du royaume, la magie est strictement interdite. Les gens comme lui y sont traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d’être un adolescent « normal » et l’envie de comprendre d’où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune de ses nuits, Wynd n’aura qu’une solution… fuir. Avec l’aide de sa meilleure amie, Oakley, il va se lancer dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs extraordinaires mais où l’ombre de celui qu’on appelle l’écorché ne sera jamais loin.

Pourquoi le lire ?

Ce premier tome se concentre principalement sur la construction du monde fantastique et la présentation des personnages, mais ceux-ci sont très vites attachants (en partie grâce au style « cartoon » de Michael Dialynas) – et leur dynamique fonctionne bien.

Les auteurs utilisent un monde fantasy pour mettre en avant la quête d’identité des protagonistes – et on peut déjà apercevoir leur évolution. On aime particulièrement l’existence de deux récits entrelacés : l’histoire de Wynd et celle du Prince. Cela promet une aventure épique et mouvementée.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici



Eli & Gaston : la forêt des souvenirs (T2), de Céline Deregnaucourt et Ludovic Villain (Ankama)

Résumé

Eli et son chat Gaston sont inséparables. Cet été, ils passeront leurs vacances à la campagne chez grand-mère Jo. Eli déteste l’endroit et, surtout, là-bas il ne lui arrive que des ennuis. Il faut qu’ils rentrent chez eux !

Mais sur le chemin, ils découvriront qu’un monde mystérieux se cache dans la forêt voisine. Une étrange créature y sème la terreur et fait fuir les animaux. Embarqués malgré eux dans cette aventure, Eli et Gaston devront affronter cette terrible menace pour rentrer chez eux

Pourquoi le lire ?

Quel plaisir de retrouver Eli et ses amis ! Eli n’en fait peut-être qu’à sa tête, mais comment résister à l’envie d’en découvrir plus sur les forêts qui l’entoure ?

Le dessin de Céline Deregnaucourt, aussi rond et mignon que dans le premier tome (« L’Esprit de l’automne ») est toujours aussi efficace. Les couleurs automnales chatoyantes font de « La Forêt des souvenirs » une lecture parfaite pour la période.

« Eli et Gaston » est un beau conte écologique, qui contient la juste dose d’aventures, d’humour et de petites frayeurs. Une histoire qui ravira toute la famille, et plus particulièrement le lectorat 6-10 ans.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici



Tout au bout du quartier, de Pump Sawae (Mangetsu)

Résumé

Une épouse qui vit enfermée nue chez elle, une gamine survoltée qui remonte le temps pour secouer les puces à l’ado déprimé qui lui sert d’aïeul, un catcheur qui ne se bat jamais sans ses lunettes, des plantes qui aiment se mêler aux humains, des grands-pères qui volent sans effort dans le ciel, des choses bizarres sur lesquels on tombe parfois la nuit, dans le noir…

Pourquoi le lire ?

Après mon gros coup de cour pour « Panda Detective Agency » sorti au mois de juillet dernier chez le même éditeur, j’avais vraiment hâte de découvrir ce one-shot de Pump Sawae !

Même si j’ai moins accroché (et pour cause, on est ici sur un recueil d’histoires courtes – ce qui nous laisse moins le temps de s’attacher aux personnages), le traitement reste très intéressant et on retrouve vraiment la « patte » de l’auteur. L’humain, et les relations humaines de manière générale, sont ici au centre des différents récits.

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez notre rubrique Kids et notre rubrique Coin lecture