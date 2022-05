Conseils de lecture – 4 Manga à lire en mai

Entre ancien assassin reconverti en épicier, des lapins crétins et une autrice cachée dans le corps d’un homme, découvrez nos dernières chroniques de mangas publiés chez Glénat.

Sakamoto Days T1 T2 par Yuto Suzuki

A propos de la BD

Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d’entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour… il tombe amoureux ! S’ensuivent retraite, mariage, paternité… et prise de poids. Sakamoto est aujourd’hui patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service… et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu’il passe à l’action !

Ce qu’on en pense

Sans grande surprise, ce titre est un coup de cœur pour moi comme pour de très nombreux journalistes et lecteurs qui ont lu le manga.

Véritable carton commercial et critique de ces dernières semaines, il nous plonge dans le quotidien ordinaire d’un ex assassin reconverti en épicier tout à fait tranquille. Mais évidemment, son passé légendaire revient le hanter et il devra tout faire pour ne tuer personne comme promis à sa compagne tout en protégeant la vie de sa famille et son établissement. C’est hilarant, rythmé et parfois même très touchant, j’ai pour ma part hâte de le voir peut-être un jour adapté en anime.

Diablomachia T1 par Da Hosoi

A propos de la BD

Neve est un invocateur qui coule des jours heureux avec de gentils démons. Sa mission : les invoquer sur Terre car ils sont harcelés en Enfer pour leur nature bienveillante.

Mais ce stratagème est vu d’un mauvais œil par les autres démons qui vont tenter de s’infiltrer dans leur refuge pour le réduire à néant.

Neve va devoir se battre pour préserver ce qui lui est cher en utilisant d’étranges et puissants nouveaux pouvoirs. Cependant, il est loin de se douter que ce combat va remettre en question toutes ses certitudes…

Ce qu’on en pense

Cette création italienne est une très bonne surprise avec ce scénario original autour de la mignonne cohabitation entre des démons qui ne veulent plus de leur statut et un humain pas comme les autres.

Malheureusement, leur vie tranquille sera perturbée par l’arrivée de démons qui entendent bien secouer tout cela et mettre un terme à cette vie guillerette. Le manga est très dynamique, drôle, et parfaitement fluide. Le manga est prévu pour ne durer que 3 tomes et d’après le tome pilote, l’aventure promet d’être excellente à suivre. Une superbe découverte, qui pour une fois, n’est pas issue du Japon !

The Lapins Crétins – Luminys Quest – T1 par Mr Tan et Federica Di Meo



The Lapins Crétins – Luminys Quest – T1 par Mr Tan et Federica Di Meo

A propos de la BD

Bienvenue à Luminys, un monde où la magie et ses miracles sont à la portée de chacun. Mais tandis que le puissant sorcier Carnage cherche à s’emparer de la source de tout ce pouvoir, une mystérieuse prophétie se met en marche et provoque l’arrivée des Lapins Crétins. Sont-ils les gardiens tant espérés qui sauveront Luminys ? Téo, Kimpa et le cyclope Léon, chargés de les accompagner aux confins de ce monde, sont bien décidés à le découvrir ! Mais pour l’heure, pas le temps de tergiverser, la Cité Lumière du Nord est menacée par les sbires de Carnage ! Il faut agir !

Ce qu’on en pense

A ma grande surprise, il est possible de proposer un récit « sérieux » autour de la licence des Lapins Crétins.

A ma grande surprise, il est possible de proposer un récit « sérieux » autour de la licence des Lapins Crétins.

Pour une fois, ils ne sont pas tout à fait au cœur de l'aventure mais viennent tout de même apporter leur lot de gags à une histoire d'heroic fantasy. Evidemment très drôle, le manga est aussi un sympathique shonen avec une quête dont on se doute aisément de la fin mais qui fonctionne plutôt bien. Ce ne sera pas le titre de l'année mais si vous êtes un adepte des Lapins Crétins, c'est un ajout cool à votre bibliothèque.

L’Oiseau d’or de Kainis T1 par Kazuki Hata (Glénat)

A propos de la BD

Début du XIXème siècle, à l’est de Gloucestershire, Lea a grandi au milieu de livres “inaccessibles pour son cerveau féminin“ et se passionne pour l’écriture, un art réservé à la gent masculine. C’est donc sous l’identité fictive d’Alain Wedgwood qu’elle va débarquer à Londres pour faire publier ses ouvrages, se plonger le monde littéraire et se faire de nouveaux amis. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence ?

Ce qu’on en pense

Ce manga entend bien lutter contre le sexisme en prouvant que, oui, une femme peut tout à fait lire et écrire et même proposer d’incroyables récits de fiction.

Malheureusement, ne pouvant pas lutter contre la nature et le genre dans lequel elle est née et à une époque dominée par le patriarcat, l’héroïne principale n’aura d’autre choix que de se costumer en homme pour faire entendre sa voix et se faire accepter par ses pairs auteurs. Un récit intéressant et qui soutient la cause féministe.

L'Oiseau d'or de Kainis T1 par Kazuki Hata (Glénat)

